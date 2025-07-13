Сколько стоит содержать домашнего питомца и на чем можно сэкономить

У каждого третьего москвича есть домашнее животное. В среднем на содержание питомцев у них уходит до 5000 рублей в месяц, хотя 12 процентов опрошенных хозяев отмечают, что даже не следят за этими тратами. Но практика показывает, что такое отношение может закончиться плачевно и привести к существенной нагрузке на кошелек владельца. О том, как грамотно распределять бюджет на питомца и иметь запас на непредвиденные расходы, "Российской газете" рассказала Светлана Балахтина, начальник управления по развитию сервиса лояльности Апельсин.

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"Содержание питомца - это расходы на корм, ветеринара, аксессуары и профилактику, но при грамотном планировании можно обеспечить животному комфортную жизнь без ущерба для бюджета, - отмечает она. - Ключ в системном подходе: оптимизация регулярных издержек, использование сервисов лояльности и создание финансовой подушки на непредвиденные случаи позволяют избежать как переплат, так и вынужденной экономии".

Самое важное, по мнению специалиста, определить основные статьи расходов на питомца и заранее продумать, как можно сэкономить.

Основные категории расходов и их оптимизация

Качественное питание - основа здоровья любимца, но это не значит, что нужно переплачивать в специализированных магазинах. Можно покупать корма в обычных супермаркетах. Главное - внимательно изучать этикетки и выбирать корма подходящего класса. Чтобы сэкономить, можно объединиться с другими владельцами животных для оптовых закупок или использовать сервисы лояльности с повышенным кешбэком. Если же питомец на натуральном питании, важно следить за балансом витаминов и минералов. Покупать нужно качественные ингредиенты, а для дополнительной выгоды подключаться к партнёрским программам, которые возвращают часть средств за покупки. Так можно обеспечить питомцу полноценный рацион без лишних трат.

Здоровье питомца требует системного подхода: регулярные осмотры, своевременная вакцинация и сезонная обработка от паразитов помогают предотвратить серьезные проблемы. Однако из-за роста цен на ветеринарные услуги многие владельцы откладывают визиты к врачу, рискуя здоровьем животного. Эффективным решением может стать страховка для питомца. При средней стоимости полиса от 10 000 рублей она покроет значительную часть расходов на лечение. Например, терапия после укуса клеща с реабилитацией обойдется в 25 000 рублей. Дополнительно можно застраховать гражданскую ответственность за возможный ущерб, причиненный третьим лицам или имуществу.

На аксессуарах для питомца и гигиене нельзя экономить, но к покупке можно подойти с умом. Лежанки, игрушки и домики не обязательно искать исключительно в зоомагазинах, можете заказать на маркетплейсах вместе с другими товарами. Вторую жизнь ненужным аксессуарам можно дать через интернет-площадки или организовать обмен с другими владельцами животных. Что касается гигиены - качественные шампуни, профессиональные расчески и триммеры помогут поддерживать шерсть, перья или кожу питомца в оптимальном состоянии, предотвращать серьезные и дорогостоящие проблемы со здоровьем.

Системный подход к ведению бюджета

Содержание домашнего животного в Москве требует продуманного финансового подхода, отмечает Балахтина. Важно системно распределять бюджет на питание, профилактику, уход, аксессуары и обязательно закладывать резерв на непредвиденные расходы. Оптимизировать затраты можно за счет открытия отдельного накопительного счета или создание "копилки" под нужды питомца. Фиксации расходов в специальных мобильных приложениях поможет анализировать траты и находить возможности для их рационализации.

Создания резервного фонда - обязательное условие комфортной жизни.

"Хотя бы 10-15% от ежемесячных расходов на питомца стоит откладывать на непредвиденные случаи", - советует эксперт.

Особое внимание следует уделять приоритету здоровья животного: