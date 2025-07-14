Агроном назвал проверенные способы борьбы с тлей

Традиционные способы борьбы с тлей, такие как отвар и настой из ароматных трав, почти не помогают в борьбе с этими насекомыми. Хотя тля маленькая, она может сильно навредить яблоням, образуя большие колонии и снижая урожай.

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Агроном Илья Воробьёв предупреждает садоводов о том, что старинные народные методы неэффективны против этого вредителя.

«Попытки избавиться от тли с помощью бабушкиных рецептов не дадут результата и только отнимут время и силы. Эти методы могут привести к полной потере урожая яблок из-за быстрого размножения тли», — рассказал Илья Воробьёв в беседе с Сиб.фм.

Вместо этого он советует использовать специальные инсектициды, которые действительно работают и безопасны для использования в саду. Он рекомендует такие препараты, как Батрайдер, Биотлин, Заман, Искра, Корадо, Кортлис, Кракен и Танрек.

Хотя обычный раствор аммиака может временно отпугнуть тлю, этот эффект быстро проходит. Агроном отмечает, что аммиак быстро испаряется, и насекомые вскоре возвращаются, продолжая вредить растениям.

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