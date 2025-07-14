Названы главные ошибки в эксплуатации холодильника

Одной из самых главных ошибок в эксплуатации холодильника является привычка ставить туда горячие блюда. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

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В этом случае компрессор включается на максимум, что грозит расходом лишней энергии и перегревом. Кроме того, эксперты не советуют отключать технику на ночь, потому что после повторного включения она тратит гораздо больше энергии, чтобы восстановить нужную температуру. Еще одна распространенная ошибка — сразу загружать все после уборки.

«После разморозки или покупки большого количества продуктов дайте технике поработать вхолостую 1,5–2 часа, чтобы стабилизировать внутреннюю температуру и избежать образования конденсата», — уточнили в сообщении.

Пищевой технолог Марио Санчес до этого рассказал, что бананы, груши и томаты стоит хранить при комнатной температуре, а ягоды, вишню и цитрусовые — в холодильнике. По словам эксперта, фрукты и овощи условно можно разделить на две группы. В первую входят плоды, которые могут дозревать после сбора, когда достигнут физиологической зрелости. К ним относятся бананы, груши, яблоки, помидоры и авокадо. Технолог уточнил, что хранение в холодильнике прерывает процесс дозревания, что ухудшает вкус и качество этих продуктов.