Дизайнер объяснила, какими будут интерьеры через 20 лет

Мы видим столько прекрасных картинок с интерьерами в интернете, что часто повторяем либо все, либо мечтаем создать у себя максимально приближенное к той самой картинке. Кажется, что это так просто! Но потом мы сталкиваемся с тем, что нам в таком пространстве либо совершенно некомфортно, либо чувствуется что-то не то, либо попросту ничего не получилось повторить.

Я поговорила с дизайнером интерьеров Марией Степановой, автором книги «Мой дом, мои правила», о доме как продолжении характера, о красоте, которая не обязана быть удобной, и о том, почему интерьер — это гораздо больше, чем стиль.

— Если бы вы могли описать свое профессиональное кредо одной фразой, что бы это было?

— Дом как отражение личности человека.

— Где вы сейчас отвечаете на эти вопросы и как выглядит это пространство?

— Я заканчиваю работу над офисом для подруги. Это 200 метров в старинном особняке начала XX века — с высокими потолками, красивыми окнами. Очень нетипичный офис: скорее про атмосферу, чем про функциональность. Тут мягкий свет, тактильные материалы, мебель, в которой хочется сидеть не только за зумом, но и с чашкой кофе и блокнотом. Скоро будем делать фотосъемку.

— Что вы чувствуете, когда заходите в «правильно сделанный» интерьер? Это про тишину, энергию, цвет? И есть ли правильный интерьер вообще?

— Это ощущение, как от точного слогана или гениальной строчки в песне: «А как могло быть иначе?». Оно не всегда отображает красоту, но всегда говорит про попадание в цель. Часто решение кажется очевидным, почти простым, но чтобы к нему прийти, нужно пройти путь. Пробовать, ошибаться, вычищать. «Все гениальное просто» работает и здесь. Пространство может быть аскетичным или ярким, но главное оно не должно подражать чему-то. Оно должно быть аутентичным.

— То есть получается, что дизайн — это в первую очередь про красоту и эстетику? Или про терапию? А, может быть, вообще про власть?

— Эстетика — только фасад. Очень важный, но все же фасад. Ни один проект не случается без удобства, пропорций, тактильности. Но дальше начинается глубина. Дом может лечить и, к сожалению, может забирать силы. Он может стать источником ресурса, а может — постоянным напоминанием, что «что-то не так».

А если говорить о власти, то, конечно, пространство может направлять поведение, формировать привычки, подталкивать к действиям. Вы наверняка чувствовали себя где-то «своими», а где-то «не в своей тарелке». Это тоже работа дизайна.

— В своем доме вы в «своей тарелке»?

— Конечно. Дом для меня — крепость. И немного холст. Это место, где я восстанавливаюсь, но в то же время и место, где могу творить. Я дома чувствую свободу быть собой, менять все под себя, нарушать правила и создавать что-то новое.

— «Мой дом — мои правила». Эта фраза вынесена в название вашей книги. А какие из этих правил вы сами нарушаете?

— Люблю нарушать масштаб. Например, повесить огромную люстру в крошечную комнату. Или поставить микроскопический светильник на гигантский стол. Это такие игровые вещи, которые будоражат глаз. Еще — цвет. У меня дома спокойно могут соседствовать красный с розовым, теплый с холодным. Я за эксперименты. Ну и, конечно, эргономика. Иногда нужно «впихнуть невпихуемое» особенно в маленьких квартирах. И тут нарушать приходится много. Главное — осознанно.

— А какие ваши решения были самыми смелыми несмотря на осознанность? — В начале пути почти все было смелым. Я делала квартиру родителей под сдачу и покрасила все стены в оливковый. Строители звонили папе с фразой: «Вы уверены, что хотите жить в штабе?». А потом была спальня с малиновыми стенами, росписи и обои по потолку, пробка на всех стенах…Сейчас я делаю яркие интерьеры гораздо спокойнее, так как уже есть опора. Но дух эксперимента все равно рядом, и слава богу.

— С годами ваше представление о красоте поменялось?

— Да. Я стала гораздо лучше понимать, из чего она складывается. Перестала видеть ее просто одним целым. Я гораздо быстрее замечаю детали, нахожу закономерности, выстраиваю формулы. Но при этом я по-прежнему верю, что красота в глазах смотрящего. И если что-то внутри отзывается, значит, это и есть она.

— Что создает этот внутренний отклик? Что делает дом живым?

— На мой взгляд, живым интерьер делает в первую очередь искусство, во вторую очередь винтаж, потому что это те предметы, которые ни на что не похожи — они уникальные, индивидуальные, в них есть история.

Ну и, конечно, какое-то необычное видение, сочетание памятных предметов, фотографий. То, что важно для человека, то, куда он вложил душу. Это все делает пространство живым. На это ощущение влияют и теплые воспоминания, семейные сборы, застолья, вечера с настольными играми, хобби, увлечения…

— Тренды помогают в создании интерьера с характером?

— Не все, но те, что проходят проверку временем, помогают. Например, озеленение и желание человека принести природу в дом, стереть границу между интерьером и экстерьером. Люди ставят растения, обустраивают веранды, ищут мебель, которая подойдет и для квартиры, и для улицы.

А вот короткие тренды… Я к ним спокойно отношусь. Хотя они безусловно важны, т. к. появляются как реакция на культурные и исторические события, общественные настроения. Иногда ты вдруг понимаешь: хочется какого-то цвета, фактуры, узора. Начинаешь использовать, и потом видишь, как ее начинают делать все. Да, такие веяния тоже интересны, но, мне кажется, не нужно за ними бежать. Нужно чувствовать, твое это или нет.

— Что будет с интерьером через 20 лет?

— Он точно станет умнее. Больше автоматизации, больше ИИ, возможно, даже управление «силой мысли». Мы придем домой, а интерьер сам включит нужный свет, подберет температуру, предложит плейлист.

Параллельно с этим будет расти другая потребность — в тишине, замедлении, прикосновении к чему-то настоящему. Ускорение ритма жизни будет толкать людей к поиску точки опоры. И для многих такой точкой станет дом. Поэтому я верю в тренд на «медленные дома», где все про выдох, расслабление и про себя.

— А если человек, прочитав это интервью, оглянулся на свой дом и почувствует, что «что-то не так» — с чего бы вы посоветовали ему начать?

— Начать с самого простого и прислушаться к себе. Не к трендам, не ко мне, не к Пинтересту, а к себе. Где в доме хорошо? А куда вообще не хочется заходить? Это очень тонкие сигналы, но они всегда есть. Можно просто походить по дому утром и вечером, посмотреть по сторонам и задать себе вопрос: «Что бы я изменила, если бы можно было щелчком пальца?» Очень часто ответ приходит сразу.

А дальше — маленькими шагами. Один — стул. Другой — цвет наволочки. Одна полка, которую давно хочется освободить. Не обязательно все менять, иногда достаточно убрать лишнее и становится легче дышать. Дом, правда, может быть союзником. И вдохновлять не хуже поездки. Нужно только чуть-чуть на него посмотреть по-другому. Как на пространство, где может начаться новая глава.