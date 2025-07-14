Назван способ борьбы с паутинным клещом на огурцах

К середине июля на дачных растениях начали проявляться различные болезни. Заведующий кафедрой земледелия НГАУ Алексей Мармулев советует уже оборвать нижние листья на томатах, о оставшуюся ботву обработать для профилактики бордоской жидкостью. Такая обработка не опасна для растений и сдержит развитие фитофтороза. После опрыскивания бордоской жидкостью главное хорошо промыть плоды перед употреблением – препарат содержит медный купорос.

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В огуречных теплицах началось массовое распространение паутинного клеща. По словам Алексея Мармулева, распознать этого вредителя очень легко. «Листья становятся крапчато желтоватыми неоднородно окрашенными. Если присмотреться, с обратной стороны можно увидеть микроскопических клещиков и паутинку. В теплицах сейчас огурец будет поражён очень сильно», – предрекает ученый агроном.

Если в условиях больших тепличных хозяйств с паутинным клещом борются с помощью энтомофагов – насекомых-хищников, в дачных условиях самый простой и относительно безопасный способ – это обработки фитовермом. Биологический препарат убивает уже взрослого клеща.

«Одной обработки будет недостаточно. Фитоверм не убивает яйцекладку, поэтому через неделю, когда отрождается новое поколение паутинного клеща, обработку нужно будет повторить. Главное, собрать перед первой и повторной обработкой все созревшие огурцы – собирать новый урожай можно будет только через пять дней после опрыскивания препаратом», – объяснил Алексей Мармулев.

Напомним, хищного клеща фитосейулюса выращивают в исследовательском центре биологической защиты растений НГАУ специально для защиты теплиц в больших овощеводческих хозяйствах.