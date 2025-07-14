Перечислены самые дорогие породы собак

Купить породистого щенка бывает непросто — цены на редких и элитных собак достигают миллионов. Это связано с затратами на разведение: некоторые породы подвержены генетическим заболеваниям, поэтому требуют обязательных медосмотров, что влияет на конечную стоимость.

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Самым дорогим щенком стал Кадабомб Оками — гибрид волка и кавказской овчарки. Его продали за 5,7 миллиона долларов. Весил он 75 килограммов уже в восемь месяцев.

Среди породистых собак также выделяется тибетский мастиф: его щенки стоят от 200 тысяч рублей, а одна из собак обошлась владельцу в 1,5 миллиона долларов. Лион бишон — редкая порода, щенки которой стоят от 180 тысяч рублей.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели и фараоновы собаки стоят от 70–75 тысяч. Они хорошо ладят с детьми и подойдут для семьи. Более специфические породы, такие как аффенпинчер и тайский риджбек, подойдут опытным владельцам. Той-пудель, популярный среди городских жителей, обойдется в 50 тысяч рублей и выше — высокая цена объясняется модой и особенностями ухода, передает Общественная Служба Новостей.

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