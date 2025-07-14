Какие документы и обследования нужны для кошек и собак

Взяв в дом собаку или кошку, владельцы должны быть готовы не только к заботе и содержанию питомца, но и к выполнению обязательных ветеринарных процедур. Об этом рассказала ветеринарный врач-терапевт клиники «VetEra» Анастасия Сафинская.

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Одним из первых шагов после появления питомца в семье становится оформление ветеринарного паспорта. В документ вносятся данные о проведённых вакцинациях, обработках от паразитов и чипировании. По словам Сафинской, чипирование рекомендуется всем животным, независимо от того, планируется ли для них свободный выгул или исключительно домашнее содержание. Владельцу выдается сертификат о процедуре и индивидуальный номер устройства.

Специалист отметила, что все животные должны проходить обязательную дегельминтизацию, обработку от эктопаразитов и вакцинацию по стандартной схеме. Эти меры одинаково актуальны как для кошек, так и для собак. Для оценки общего состояния здоровья ветеринар рекомендует провести базовое обследование: общий и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости и кардиологическое исследование.

Кроме того, для кошек необходимо определение статуса по хроническим вирусным инфекциям, включая тесты на вирус иммунодефицита и лейкоз.

Сафинская подчеркнула, что даже при отсутствии внешних признаков заболевания важно ежегодно проводить диспансеризацию животного. В неё входит повторная вакцинация, анализы крови, УЗИ, а при необходимости — повторное кардиологическое обследование. Последнее проводится обычно раз в 2–3 года при условии отсутствия патологий, однако точную периодичность определяет лечащий врач.

Эксперт напомнила в интервью «Тульской службе новостей», что своевременные осмотры позволяют выявить скрытые заболевания на ранней стадии и избежать серьёзных проблем со здоровьем у питомцев.

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