Садовод назвал секреты ухода за посадками в июле для хорошего урожая

Июль — время, когда сад-огород явно на пике: томаты наливаются, огурцы растут чуть ли не на глазах с фантастической скоростью, за ними спешат кабачки, а капуста вовсю завязывает кочаны. Но если оставить посадки на самотек, потенциально прекрасный урожай может быстро превратиться в пшик — плоды мельчают, растения истощаются, болезни подкрадываются. Помните, что важно не только поливать и рыхлить, но и применять грамотные приемы ухода. Садовод Павел Пахомов рассказал о шести июльских хитростях, которые помогут добиться настоящего изобилия.

Прищипывание — рост в нужную сторону

Особенно актуально прищипывание для томатов, огурцов и бахчевых. У томатов удаляют верхушку главного побега (примерно после 5–7 кистей), чтобы растение направило силы в созревание уже завязавшихся плодов.

«У огурцов прищипывают боковые побеги над 2–3 листом — это стимулирует ветвление и увеличивает урожай. А у тыкв и арбузов прищипывание центральной плети после 4–5 завязей помогает вырастить более крупные плоды», — объясняет эксперт.

Регулярный сбор урожая — стимул к отдаче

С овощами очень интересная ситуация по продуктивности: чем чаще собираешь, тем больше плодов они дают.

«Не забывайте ежедневно проверять кусты кабачков, огурцов и фасоли. Переросшие плоды замедляют формирование новых завязей, а "омолаживающий" сбор (ранним утром или вечером) поддерживает растения в активной фазе плодоношения», — говорит садовод.

Полив — глубокий, но не частый

В жару многие хватаются за лейку каждый день (а то и не по разу), но это ошибка. Лучше поливать реже, но обильно, чтобы вода проникала глубоко к корням. Томаты, перцы и капуста ценят именно такой режим. Поверхностный полив делает корневую систему слабой и зависимой от капризов погоды. А вот мульча — солома, трава или хвоя — поможет сохранить влагу и снизить испарение.

Подкормка: вовремя и по делу

Июль — активная стадия плодоношения, и растениям необходимы питательные вещества. Огурцы и капуста любят органику — настой коровяка или зеленого удобрения. Томаты оценят фосфорно-калийные подкормки, например, зольный настой. Главное — не перекармливать азотом: это даст бурную зелень, но не урожай.

Защита от болезней — профилактика важнее лечения

В жару и при резких перепадах погоды активизируются грибковые заболевания. Обработайте томаты и огурцы биопрепаратами (триходермин, фитоспорин) — они мягко сдерживают развитие фитофторы и мучнистой росы. Также стоит прореживать загущенные посадки: больше воздуха — меньше шансов у болезни.

Приведение в порядок кустов — меньше тени, больше урожая

Удаляйте нижние листья у томатов и поврежденные у огурцов — это улучшает проветривание и степень освещенности. Не жалейте и старых стеблей на перце или баклажанах — аккуратная обрезка способствует росту новых плодоносящих побегов.