Ветеринар предостерег от использования тесного намордника летом

Питомец может умереть от перегрева и удушья.

У животного должна быть возможность открыть пасть для терморегуляции. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Сейчас многие боятся хулиганов, догхантеров, которые разбрасывают отраву. Многие, опасаясь, что собака может что-то скушать, гуляют в намордниках. Надо сказать, что в жару тесный намордник может привести к перегреву и удушью. Физиология собак такова, что снижают температуру тела они себе вентиляцией лёгких. То есть они как кондиционер, охлаждают себя изнутри. Если на ней при этом тесный намордник, то она может не очень эффективно себя охлаждать. А во-вторых, если всё-таки перегрев случился, то один из признаков перегрева может быть также рвота. То есть мало того, что собачка перегрелась, её ещё и стошнило в этот тесный намордник, она может просто захлебнуться. Так что будьте внимательны, не надо излишней атрибутики в жару».

Ранее синоптики предупредили жителей нескольких регионов о 40-градусной жаре. Такой температурный режим установится в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.