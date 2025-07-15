Проверенный метод борьбы с колорадским жуком

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал в интервью NEWS.ru о том, как эффективно бороться с колорадским жуком на дачном участке.

Он подчеркнул, что для достижения успеха необходимо использовать ручной метод. По его мнению, применение химических средств не приносит желаемого результата, а народные способы часто оказываются бесполезными.

«Не ищите лёгких путей: на дачном участке поможет только ручной способ борьбы. Колорадского жука уже не одну сотню лет победить никто не может», — подчеркнул эксперт.

Туманов отметил, что колорадский жук обладает высокой устойчивостью к большинству ядов, что делает его одним из самых трудных вредителей для уничтожения. Он также подчеркнул, что важно не упустить момент, когда жук откладывает яйца. В этот период необходимо тщательно осматривать растения и уничтожать кладки яиц.

Если же момент упущен, следует дождаться появления личинок и сразу же их собирать, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вредителя.