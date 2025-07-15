Многие совершают эти действия изо дня в день, даже не подозревая, что они вредят технике. Большинство поломок холодильников связаны с неправильной эксплуатацией.

Нельзя ставить внутрь горячие или даже теплые кастрюли. Из-за перепадов температуры холодильник начинает работать на износ, а компрессор может выйти из строя.

Не стоит хранить тяжелые бутылки, особенно с соусами, в дверце. Вес со временем деформирует уплотнительную резинку, и дверь перестанет плотно закрываться.

Как правильно хранить яйца, чтобы они дольше не портились

И наконец, важно не перегружать морозильную камеру. Для правильной работы нужно оставлять хотя бы 30% свободного пространства – иначе воздух перестанет циркулировать, и продукты могут испортиться, несмотря на заморозку.

Подробнее о том, как правильно пользоваться холодильником рассказала в своем видео блогер @inga.family.