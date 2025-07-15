Сколько раз в месяц нужно стирать постельное белье

Профессор клинической микробиологии в Университете Лестера в Великобритании доктор Примроуз Фристоун раскрыла оптимальную частоту стирки постельного белья. Соответствующий комментарий приводит издание The Conversation.

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Специалист объяснила, что на коже человека обитают миллионы бактерий и грибков. Они каждую ночь смешиваются с потом и накопленной за день грязью, а затем перемещаются на постельное белье. Из-за этого, по словам Фристоун, нарушается дыхание и снижается качество сна. Кроме того, эксперт упомянула вызывающих аллергию постельных клещей, для которых теплое и влажное постельное белье является идеальной средой для размножения.

В связи с этим собеседница издания призвала стирать простыни и наволочки еженедельно или каждые три-четыре дня. Одеяла и пододеяльники следует менять каждые две недели или чаще, если на них спят домашние животные. Матрасы стоит пылесосить минимум раз в неделю, а проветривать каждые несколько дней. Подушки, в свою очередь, необходимо стирать каждые четыре-шесть месяцев.

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