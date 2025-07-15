Почему у огурцов желтеют листья

Пожелтевшие листья у огурцов указывают на то, что растение чувствует себя плохо. Агроном Антон Захаров рассказал, что может быть причиной этого явления и как исправить ситуацию, сообщает aif.ru.

Огурцы плохо переносят недостаток влаги. Особенно часто такая проблема возникает в жаркую погоду. Чтобы избежать этого, огурцы следует регулярно поливать. Делать это рекомендуется утром и вечером, когда солнце менее активно.

Но чрезмерный полив также вреден для растений. При избытке влаги корневая система начинает загнивать. Если вода застаивается в почве, следует пересмотреть график поливов или улучшить дренаж.

Огурцам требуются такие питательные вещества, как азот, фосфор и калий. Их следует обрабатывать комплексными удобрениями. Азотные удобрения важны в вегетационный период, но во время плодоношения уже не нужны.

Желтые листья могут появиться вследствие грибковых и вирусных заболеваний. Это вирус огуречной мозаики, мучнистая роса. Справиться с ними помогут фунгициды и гербициды. При применении данных средств следует строго следовать инструкции.

Для хорошего роста огурцов необходимо достаточное освещение. Их не рекомендуется сажать в затененном месте. В теплица создать нужное освещение помогут светодиодные лампы.

Ранее агроэксперт рассказал, как ухаживать за кустами клубники в июле. Так, нужно удалить сухие листья. Но их следует не выдергивать, а срезать. Кроме того, нужно взрыхнить землю под кустиками и окучить кусты это поможет укрепить корневую систему растения.