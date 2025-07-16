Дрессировщик объяснил разницу между инструктором и кинологом

Первый специалист обладает значительным практическим опытом.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал сотрудник Образовательного центра РКФ, руководитель Дрессировочного центра Евгений Пудеев.

«Кинолог — это человек, который получил базовое образование в области кинологии. Дальше он получает диплом и идёт учить владельцев собак, как им нужно жить. При этом он, возможно, на практике не дрессировал ни одной собаки. Инструктор — это кинолог, который выбрал направлением своей дальнейшей деятельности дисциплинарную дрессировку или аджилити. Все инструкторы — кинологи, но не все кинологи — инструкторы. Поэтому людям важно понимать, что если человек занимается много лет как практикующий инструктор, то у них всё хорошо будет. А если это просто кинолог по объявлению, то неочевиден результат».

Ранее ветеринар Михаил Шеляков призвал сокращать время прогулок с собакой в жару.