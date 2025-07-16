Три признака, что пора убирать чеснок

Садоводам рассказали, какие признаки сигнализируют о том, что чеснок достиг пика зрелости и его пора убирать.

Первый признак — пожелтение нижних листьев. Кроме того, если две трети ботвы уже лежат на земле — чеснок готов к уборке.

Второй сигнал готовности чеснока — состояние чешуек на его головке. Если чеснок пора убирать с грядок — они плотные и слегка шуршащие, но не пересушенными.

Третий пункт — стрелки у стрелкующихся сортов. Как только они выпрямляются и начинают закручиваться в кольцо, чеснок немедленно нужно собирать.

Проверить зрелость чеснока также можно, выкопав одну головку. Если зубчики легко отделяются от сердцевины — урожай готов. Слишком ранняя уборка приведет к тому, что чеснок не наберет нужную массу. Перезревшие головки, напротив, потрескаются и потерять упругость.

Самое подходящее время для сбора урожая — сухая погода, утром или вечером. Выкопав чеснок, его нужно разложить для просушки в хорошо проветриваемом месте с падающей тенью. Это поможет избежать гниения и продлит срок хранения, сообщает издание «Белновости.

Хранить чесночный урожай правильнее в прохладном помещении с низкой влажностью. Головки, убранные вовремя, пролежат без проблем до следующего сезона.

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