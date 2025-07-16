Назван точный срок копки картошки-скороспелки

Первую молодую картошку сибиряки начинают выкапывать в середине июля. К 15-16 июля самые крупные клубни уже готовы для употребления в пищу. Как рассказал Алексей Мармулев, первый урожай картошки нужно тут же съесть, для хранения эти клубни с тонкой кожурой еще не пригодны.

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«Ультраранние сорта Беллароза и Терра созревают к 45-му дню после всходов. Если сейчас выкопать куст, то примерна половина клубней на нем будут крупные, уже готовые к употреблению. А дальше с нарастающим итогом урожай уже идёт. Вся скороспелая картошка характеризуется высокой урожайностью, в зависимости, от сорта. Вот, Беллороза и Терра к концу августа дают максимальный урожай. То есть, если сейчас выкопать всю скороспелую картошку, то мы получим только половину урожая», – объяснил ученый.

По словам Алексея Мармулева, молодая картошка ценится из-за своих вкусовых качеств, кроме того, как раз к этому времени старый урожай обычно заканчивается, остаются только старые проросшие клубни. В этот момент очень ценна скороспелка, которую даже чистить не надо, достаточно как следует помыть.

«Молодой картофель по развариваемости уступает картофелю старому, прошлогоднему. Там много воды, а крахмал еще не накопился, так что тем, кто любит картошку более рассыпчатую, лучше попозже копать. Чистить в молодой картошке еще нечего, Мы когда чистим, много убираем полезного, поэтому просто тёрочкой металлической можно пройтись, и она чистая и вкусная с маслом и укропчиком», – объясняет агроном.

Ультраранние сорта хранятся также как и обычный картофель, если копать его не в середине июля, а в более поздние сроки. При этом затягивать с копкой таких сортов специалисты не советуют – уже созревшая картошка начинает поражаться фитофторой.

«Лучше копать в конце августа, не в сентябре-октябре. Надо смотреть по внешнему виду – если начала ботва засыхать, то пора копать», – рекомендует ученый.

При этом сроки посадки ультраскороспелых и более поздних сортов не отличаются. Картошку обычно высаживают после 10-го мая, когда земля уже прогрелась. Более ранние посадки особого смысла не имеют, считает заведующий кафедрой земледелия НГАУ.

Ультраранний урожай местной молодой картошки иногда появляется на рыночных прилавках уже в июне. По словам Алексея Мармулева, для того, чтобы вырастить молодую картошку в июне, нужно создавать специальные условия – проращивать семена и укрывать посадки.

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