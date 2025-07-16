Как сделать интерьер в стиле прованс

Прованс (от фр. provence - "провинция") - направление дизайна интерьера, в названии которого заложена его главная особенность: стремление к природе. Преобладание светлых, как будто выгоревших на солнце, оттенков, обилие цветочных композиций, немного потертая мебель, "полинявшие" ткани, аксессуары в технике декупаж, кованые элементы - характерные черты, присущие провансу.

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Его привычное звучание появилось во Франции в XIX веке. Таким мы видим прованс и сегодня. Но зарождение стиля началось еще в XVII веке, когда французское общество загорелось желанием уйти от городской суеты и окружить себя атмосферой сельской жизни. Именно поэтому стиль располагает к спокойному отдыху и размеренности. Простор лавандовых полей, обилие уютных домиков, легкий морской бриз являются неотъемлемой частью одноименной провинции. И все это легло в основу стиля, который дарит особый уют пространству.

Аутентичность прованса не помешала ему стать популярным в других странах. Более того, стиль вышел за пределы загородных домов, и гармонично смотрится в обычных квартирах.

Главные отличия стилей прованс и кантри, шебби-шика, сканди

Главные отличия прованса от кантри заложены в цветовой палитре, поверхностях и мотивах. Кантри присущи теплые оттенки: молочный, коричневый, зеленый. Для прованса характерны более насыщенные, но в то же время приглушенные тона: оливковый, нежно-желтый, терракотовый и, конечно, лавандовый. В кантри используется наслоение фактур. Кирпичная кладка, деревянные балки, плетеные коврики - множество деталей, но в гармоничном сочетании. В провансе можно увидеть больше акцентов, например, текстиль с принтами в виде листьев, вышивка, мозаичное панно. Кантри пронизан анималистичными рисунками с вкраплениями растительных мотивов. Для прованса характерны цветочные узоры в отделке и оформлении текстиля.

Шебби-шик отличается от прованса используемыми оттенками. Для него привычны выбеленные цвета: слоновая кость, светло-голубой, приглушенный сиреневый. В отделке пола в стиле шебби-шик присутствует белый цвет, прованс допускает и темный вариант. Штукатурка на стенах характерна для прованса, для шебби-шика обязательны обои. Различен и текстиль: прованс - это лен и хлопок без обилия декоративных элементов, шебби-шик - рюши, ленты, кружево. Мебель для каждого стиля тоже своя. Для прованса характерна простая, даже немного грубоватая форма, для шебби-шика свойственна изящная мебель с позолоченными резными деталями.

Сравнивая прованс и сканди, можно отметить стремление первого наполнить дом природным теплом и романтизмом, обилием декоративных элементов. Сканди же, напротив, стремится к максимальной функциональности и геометричности форм. Ему свойственны минималистичные черты. Используемая палитра также отлична, преобладают графитовый, угольный, приглушенный голубой.

Цветовая гамма и материалы

Прованс придает пространству легкость и воздушность, при том, что содержит множество декора - картины, сувениры, подсвечники, комнатные растения. Чтобы такое помещение смотрелось гармоничным, необходим простор и свет, что свойственно большим комнатам в доме. Однако, даже в компактном пространстве можно использовать элементы прованса. Главное - вписать их в общую концепцию оформления.

Прованс - синоним естественности и натуральности, поэтому в интерьере используются природные материалы. Деревянные полы, шторы из льна, шерстяной плед - все это свойственные стилю детали.

На общую тенденцию создания невесомости атмосферы работают и светлые краски. Цвета, окружающие нас за городом, включаются в интерьер приглушенными вкраплениями.

Мебель и текстиль

В стиле прованс используется деревянная мебель лаконичных форм. По цвету она либо выбеленная, либо светлых оттенков. Особым украшением являются кованые элементы. Интересны включения отреставрированных предметов или стилизованных под старину. Можно вписать в интерьер плетеную мебель.

Текстилю в провансе отводится особое место. Его действительно много. Он присутствует на полу, окнах, диванах. Отдавайте предпочтение легким шторам, чтобы не закрывать вид из окна. Ткани, как и все в этом стиле, должны быть натуральными. Подойдут лен, хлопок, шерсть, как однотонные, так и с цветочным принтом или геометрическим рисунком. Обязательное условие: текстиль служит дополнением интерьера, а не главным "героем".

Отделка и декор

Потолок

Грубая фактурная штукатурка вместе с деревянными балками - типичное решение для стиля прованс. Потолок можно оформить рейками из дерева. Роспись и лепнина тоже допустимы в его оформлении. Для облегчения конструкции используют полиуретановую стилизации балок и натяжные потолки с имитацией штукатурки.

Стены

И здесь основной материал отделки - штукатурка. Подходит и белая краска. Интересно будет смотреться акцентная стена с кирпичной кладкой. Использование обоев становится возможным благодаря широкому ассортименту фактур и цветов под натуральные материалы. Привычным будет решение в одном цвете, но наличие неброского рисунка также возможно. Идеальный вариант - легкая потертость узора. Интересны контрастные сочетания теплых и холодных тонов: желтый и голубой, бежевый и цвет морской волны. Важно: все цвета должны быть приглушенными.

Пол

Наиболее распространенный вариант - это пол из досок, покрытых светлой краской или оставленных в естественном цвете древесины, с нанесенным защитным покрытием. Часто делаются визуальные потертости для придания эффекта состаренного пола. Также можно использовать ламинат или паркет, но важно подобрать гармоничное решение по цвету и фактуре.

Окна и двери

Прованс, как уже было отмечено, это обилие света. Поэтому следует делать оконные проемы широкими. Добавят воздуха и стеклянные вставки на дверях. Следует выбирать деревянные окна светлых тонов. Важным элементом становится фурнитура. В идеале она должна быть кованой.

Интерьер в стиле прованс в разных помещениях

Кухня

Кухня в стиле прованс - это оштукатуренные или окрашенные стены, рабочие поверхности, оформленные плиткой или мозаикой. Идеальным решением для интерьера станет каменная столешница.

Шкафы - лучше со стеклянными дверцами для поддержания общей легкости пространства. Отлично будут смотреться стеллажи, на которых можно разместить посуду, вазы, баночки с пряностями и травами, корзинки с фруктами, горшки с комнатными цветами.

Узор на текстиле смотрится эффектно, когда прослеживается на всех его элементах: шторах, скатерти, салфетках.

Спальня

В спальне хорошо смотрятся светлые стены с одной акцентной, которую можно украсить орнаментом или обшить деревом. Потолок лучше оставить белым.

Кровать может быть с деревянным основанием или кованой с мягким изголовьем. Прикроватные тумбочки и состаренный комод привнесут в интерьер колорита.

Шторы лучше сделать плотными, тюль не защитит от утреннего солнца. Ярким элементом станет легкий балдахин. Подушки, покрывала, пледы и коврики добавят тепла и уюта.

Гостиная

В отделке гостиной применимы те же основные приемы: светлые выбеленные поверхности, деревянные балки или рейки.

Пол делают дощатым, при этом добиваются визуально состаренной фактуры. Возможен и каменный пол или пол, выложенный плиткой. Ламинат под дерево и паркет также допустимы.

В расстановке мебели не должно быть строгой пропорциональности и геометричности. Напротив, она должна размещаться свободно, не придерживаясь определенного принципа.

Из элементов декора можно использовать винтажные зеркала, картины, торшеры с тканевыми абажурами. Мягкие кресла с неяркой обивкой, подушки на диване, шторы - все должно перекликаться и гармонировать.

Ванная

Практичный облицовочный материал - плитка. В стиле прованс идеальным рисунком станут цветы и узоры. Пол можно оформить плиткой под дерево.

Для системы хранения отлично подойдут стеллажи, где можно разместить полотенца и шкафчики для косметических средств.

Главным украшением ванной комнаты может стать чугунная ванна на ножках.

Прихожая

Стиль прованс с его светлой цветовой гаммой идеален для небольшого пространства. Он помогает расширить помещение и добавить в него света.

Входную дверь лучше оформить в дереве. Хорошо будет смотреться стеклянная вставка. Их можно сделать, не опасаясь за безопасность. Современные решения обеспечивают всем ее требованиям.

Дача или загородный дом

В отделке дома идеальна штукатурка белого или светлого цвета, причем не стоит добиваться стопроцентного выравнивания поверхности. Участки словно бы с проступившей в стене кирпичной кладкой - интересное решение для акцентной стены. Можно использовать обои с цветочном рисунком.

Потолок в традиционном исполнении - светлый с темными деревянными балками или более темный с выбеленными элементами декора.

На стенах в продолжение окружающих пейзажей могут быть развешаны картины с природными ландшафтами или гобелены с растительными мотивами и изображениями домашних животных.

На пол укладывается паркетная или половая доска с выраженной текстурой дерева: трещинками и следами от сучков. При монтаже плитки для прованса отлично подойдет поверхность с эффектом кракелюра.

Мебель используется простая, в обивке - максимально светлые тона, допустим цветочный рисунок. Фасады шкафов искусственно состариваются, иногда украшаются росписью.

Входную группу можно оформить комнатными растениями в кадках или ящиках. Кованая скамейка и фонари - отличный вариант для стиля прованс.

Квартира

Прованс в интерьере квартиры - возможность наполнить городское пространство особым уютом загородного дома. Простота, натуральность и изысканность этого стиля создадут в интерьере атмосферу тепла и гармонии. Однако, чтобы воплотить его в городской квартире, нужно учитывать множество нюансов: от выбора цветовой палитры до подбора мебели и декора.

Важно сбалансированное сочетание элементов, а добиться этого можно, следуя простым рекомендациям:

Используйте светлую краску для стен или простые обои с натуральной фактурой. Это станет базой для всего интерьера. Для пола лучше подойдет ламинат под дерево, плитка под камень. Причем идеально будут смотреться потертости и трещинки. Отдайте предпочтение мебели с эффектом состаривания или винтажным вещам. Но не переборщите с историей. Оставьте место и для простых лаконичных форм более современного дизайна. Расставьте комнатные растения в горшках. Они добавят природного характера квартире. Причем их можно разместить как на подоконниках, так и открытых стеллажах. Используйте все разнообразие текстиля: от легкого тюля на окнах до декоративных подушек на диване.

Где искать вдохновение

Если вы решили сделать интерьер в стиле прованс, подчерпните интересные идеи в профильных журналах или Pinterest. Можете ознакомится с примерами оформления от известных дизайнеров. Данный стиль подразумевает включение в пространство многообразие декора, так что вы можете изучить мастер-классы, как сделать различные его элементы своими руками.

Часто задаваемые вопросы:

Какие цвета использовать в интерьере прованс?

Стиль прованс - это спокойная приглушенная палитра. Яркие цветочные оттенки допустимы вкраплениями, темные подойдут только для точечных акцентов, например обрамления зеркала. Основными цветами интерьера в стиле прованс являются:

белый — базовый для всего пространства, дарит ощущение света и простора. Используется в отделке потолка, стен и мебели;

лавандовый — символичный цвет для стиля прованс, несет в себе романтичность и колорит юга Франции;

оливковый — добавляет природности, отсылает к зелени Средиземноморья;

терракотовый — натуральный оттенок, придающий глубину и основательность;

серый — привносит спокойствия, чаще используется в текстиле.

Подходит ли стиль прованс для кухни/гостиной/спальни?

Прованс универсален для всего дома. Если вы решили оформить интерьер в этом стиле, он должен стать главной концепцией пространства. Можно стилизовать отдельные элементы или выбрать стопроцентное попадание, наполнив дом характерными чертами прованса. Причем это касается отделки, мебели, текстиля и элементов декора.

Какая мебель используется в стиле прованс?

Для прованса характерна мебель из натуральных материалов. Идеальны дерево, ротанг, металл и текстиль. Каркасную мебель искусственно состаривают, визуализируя потертости, трещинки и патинирование. Фасады расписывают цветочными мотивами и орнаментами. Ножки стульев и кресел, подлокотники, спинки делают изогнутыми. Фурнитура используется кованая, резная. Мягкую мебель дополняют декоративными элементами: подушками, валиками, льняными или шерстяными пледами.

Какой декор выбрать для создания атмосферы прованса?

Прованс - это стиль для тех, кто любит украшать свой дом. Традиционными элементами являются: витиеватые кованые подсвечники, живописные картины, зеркала в багетных рамах, статуэтки птиц, расписные тарелки. Беспроигрышным вариантом также станут комнатные растения в горшках или живые цветы в вазах. На кухне можно разместить плетеные корзины со свежими овощами и фруктами, красивые баночки со специями. В гостиной рекомендуется добавить больше текстиля, причем перекликающегося с отделкой стен и росписью на мебели. В спальне особенно эффектно смотрятся настенные светильники с тканевыми абажурами.

Как совместить прованс и современный интерьер?

Совмещение стилей - модное веяние в оформлении интерьера. Для гармоничного сочетания прованса и современного стиля важно соблюсти ряд нюансов. В современном стиле, как и в провансе, преобладают нейтральные тона: белый, серый и бежевый. Они создают уютную и спокойную атмосферу, являются хорошим фоном для мебели и декора. Использование натуральных материалов - еще одна характерная черта, свойственная как современному пространству, так и помещению в стиле прованс. Дерево, камень, металл, стекло используются и в отделке, и в наполнении дома. Важным аспектом современного стиля является функциональность и удобство. Поэтому важно выбирать простую, эргономичную мебель. Технологичность современного пространства можно завуалировать декором, например спрятать бытовую технику за деревянными фасадами.

Прованс - не просто стиль, а целая философия, наполненная уютом, естественностью и легкой винтажной элегантностью. Он прекрасно воплощается как в загородном доме, так и квартире, даря ощущение тепла и гармонии. Главное - продуманное сочетание мягких пастельных тонов, натуральных материалов, изящного декора и теплого освещения.

Выбирая прованс, вы обеспечиваете в доме природную эстетику и создаете пространство, наполненное умиротворением. Это стиль для тех, кто любит неспешность и подлинную красоту в каждой детали.