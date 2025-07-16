Как сделать интерьер в стиле прованс: идеи для дома
Прованс (от фр. provence - "провинция") - направление дизайна интерьера, в названии которого заложена его главная особенность: стремление к природе. Преобладание светлых, как будто выгоревших на солнце, оттенков, обилие цветочных композиций, немного потертая мебель, "полинявшие" ткани, аксессуары в технике декупаж, кованые элементы - характерные черты, присущие провансу.
Его привычное звучание появилось во Франции в XIX веке. Таким мы видим прованс и сегодня. Но зарождение стиля началось еще в XVII веке, когда французское общество загорелось желанием уйти от городской суеты и окружить себя атмосферой сельской жизни. Именно поэтому стиль располагает к спокойному отдыху и размеренности. Простор лавандовых полей, обилие уютных домиков, легкий морской бриз являются неотъемлемой частью одноименной провинции. И все это легло в основу стиля, который дарит особый уют пространству.
Аутентичность прованса не помешала ему стать популярным в других странах. Более того, стиль вышел за пределы загородных домов, и гармонично смотрится в обычных квартирах.
Главные отличия стилей прованс и кантри, шебби-шика, сканди
Главные отличия прованса от кантри заложены в цветовой палитре, поверхностях и мотивах. Кантри присущи теплые оттенки: молочный, коричневый, зеленый. Для прованса характерны более насыщенные, но в то же время приглушенные тона: оливковый, нежно-желтый, терракотовый и, конечно, лавандовый. В кантри используется наслоение фактур. Кирпичная кладка, деревянные балки, плетеные коврики - множество деталей, но в гармоничном сочетании. В провансе можно увидеть больше акцентов, например, текстиль с принтами в виде листьев, вышивка, мозаичное панно. Кантри пронизан анималистичными рисунками с вкраплениями растительных мотивов. Для прованса характерны цветочные узоры в отделке и оформлении текстиля.
Шебби-шик отличается от прованса используемыми оттенками. Для него привычны выбеленные цвета: слоновая кость, светло-голубой, приглушенный сиреневый. В отделке пола в стиле шебби-шик присутствует белый цвет, прованс допускает и темный вариант. Штукатурка на стенах характерна для прованса, для шебби-шика обязательны обои. Различен и текстиль: прованс - это лен и хлопок без обилия декоративных элементов, шебби-шик - рюши, ленты, кружево. Мебель для каждого стиля тоже своя. Для прованса характерна простая, даже немного грубоватая форма, для шебби-шика свойственна изящная мебель с позолоченными резными деталями.
Сравнивая прованс и сканди, можно отметить стремление первого наполнить дом природным теплом и романтизмом, обилием декоративных элементов. Сканди же, напротив, стремится к максимальной функциональности и геометричности форм. Ему свойственны минималистичные черты. Используемая палитра также отлична, преобладают графитовый, угольный, приглушенный голубой.
Цветовая гамма и материалы
Прованс придает пространству легкость и воздушность, при том, что содержит множество декора - картины, сувениры, подсвечники, комнатные растения. Чтобы такое помещение смотрелось гармоничным, необходим простор и свет, что свойственно большим комнатам в доме. Однако, даже в компактном пространстве можно использовать элементы прованса. Главное - вписать их в общую концепцию оформления.
Прованс - синоним естественности и натуральности, поэтому в интерьере используются природные материалы. Деревянные полы, шторы из льна, шерстяной плед - все это свойственные стилю детали.
На общую тенденцию создания невесомости атмосферы работают и светлые краски. Цвета, окружающие нас за городом, включаются в интерьер приглушенными вкраплениями.
Мебель и текстиль
В стиле прованс используется деревянная мебель лаконичных форм. По цвету она либо выбеленная, либо светлых оттенков. Особым украшением являются кованые элементы. Интересны включения отреставрированных предметов или стилизованных под старину. Можно вписать в интерьер плетеную мебель.
Текстилю в провансе отводится особое место. Его действительно много. Он присутствует на полу, окнах, диванах. Отдавайте предпочтение легким шторам, чтобы не закрывать вид из окна. Ткани, как и все в этом стиле, должны быть натуральными. Подойдут лен, хлопок, шерсть, как однотонные, так и с цветочным принтом или геометрическим рисунком. Обязательное условие: текстиль служит дополнением интерьера, а не главным "героем".
Отделка и декор
Потолок
Грубая фактурная штукатурка вместе с деревянными балками - типичное решение для стиля прованс. Потолок можно оформить рейками из дерева. Роспись и лепнина тоже допустимы в его оформлении. Для облегчения конструкции используют полиуретановую стилизации балок и натяжные потолки с имитацией штукатурки.
Стены
И здесь основной материал отделки - штукатурка. Подходит и белая краска. Интересно будет смотреться акцентная стена с кирпичной кладкой. Использование обоев становится возможным благодаря широкому ассортименту фактур и цветов под натуральные материалы. Привычным будет решение в одном цвете, но наличие неброского рисунка также возможно. Идеальный вариант - легкая потертость узора. Интересны контрастные сочетания теплых и холодных тонов: желтый и голубой, бежевый и цвет морской волны. Важно: все цвета должны быть приглушенными.
Пол
Наиболее распространенный вариант - это пол из досок, покрытых светлой краской или оставленных в естественном цвете древесины, с нанесенным защитным покрытием. Часто делаются визуальные потертости для придания эффекта состаренного пола. Также можно использовать ламинат или паркет, но важно подобрать гармоничное решение по цвету и фактуре.
Окна и двери
Прованс, как уже было отмечено, это обилие света. Поэтому следует делать оконные проемы широкими. Добавят воздуха и стеклянные вставки на дверях. Следует выбирать деревянные окна светлых тонов. Важным элементом становится фурнитура. В идеале она должна быть кованой.
Интерьер в стиле прованс в разных помещениях
Кухня
Кухня в стиле прованс - это оштукатуренные или окрашенные стены, рабочие поверхности, оформленные плиткой или мозаикой. Идеальным решением для интерьера станет каменная столешница.
Шкафы - лучше со стеклянными дверцами для поддержания общей легкости пространства. Отлично будут смотреться стеллажи, на которых можно разместить посуду, вазы, баночки с пряностями и травами, корзинки с фруктами, горшки с комнатными цветами.
Узор на текстиле смотрится эффектно, когда прослеживается на всех его элементах: шторах, скатерти, салфетках.
Спальня
В спальне хорошо смотрятся светлые стены с одной акцентной, которую можно украсить орнаментом или обшить деревом. Потолок лучше оставить белым.
Кровать может быть с деревянным основанием или кованой с мягким изголовьем. Прикроватные тумбочки и состаренный комод привнесут в интерьер колорита.
Шторы лучше сделать плотными, тюль не защитит от утреннего солнца. Ярким элементом станет легкий балдахин. Подушки, покрывала, пледы и коврики добавят тепла и уюта.
Гостиная
В отделке гостиной применимы те же основные приемы: светлые выбеленные поверхности, деревянные балки или рейки.
Пол делают дощатым, при этом добиваются визуально состаренной фактуры. Возможен и каменный пол или пол, выложенный плиткой. Ламинат под дерево и паркет также допустимы.
В расстановке мебели не должно быть строгой пропорциональности и геометричности. Напротив, она должна размещаться свободно, не придерживаясь определенного принципа.
Из элементов декора можно использовать винтажные зеркала, картины, торшеры с тканевыми абажурами. Мягкие кресла с неяркой обивкой, подушки на диване, шторы - все должно перекликаться и гармонировать.
Ванная
Практичный облицовочный материал - плитка. В стиле прованс идеальным рисунком станут цветы и узоры. Пол можно оформить плиткой под дерево.
Для системы хранения отлично подойдут стеллажи, где можно разместить полотенца и шкафчики для косметических средств.
Главным украшением ванной комнаты может стать чугунная ванна на ножках.
Прихожая
Стиль прованс с его светлой цветовой гаммой идеален для небольшого пространства. Он помогает расширить помещение и добавить в него света.
Входную дверь лучше оформить в дереве. Хорошо будет смотреться стеклянная вставка. Их можно сделать, не опасаясь за безопасность. Современные решения обеспечивают всем ее требованиям.
Дача или загородный дом
В отделке дома идеальна штукатурка белого или светлого цвета, причем не стоит добиваться стопроцентного выравнивания поверхности. Участки словно бы с проступившей в стене кирпичной кладкой - интересное решение для акцентной стены. Можно использовать обои с цветочном рисунком.
Потолок в традиционном исполнении - светлый с темными деревянными балками или более темный с выбеленными элементами декора.
На стенах в продолжение окружающих пейзажей могут быть развешаны картины с природными ландшафтами или гобелены с растительными мотивами и изображениями домашних животных.
На пол укладывается паркетная или половая доска с выраженной текстурой дерева: трещинками и следами от сучков. При монтаже плитки для прованса отлично подойдет поверхность с эффектом кракелюра.
Мебель используется простая, в обивке - максимально светлые тона, допустим цветочный рисунок. Фасады шкафов искусственно состариваются, иногда украшаются росписью.
Входную группу можно оформить комнатными растениями в кадках или ящиках. Кованая скамейка и фонари - отличный вариант для стиля прованс.
Квартира
Прованс в интерьере квартиры - возможность наполнить городское пространство особым уютом загородного дома. Простота, натуральность и изысканность этого стиля создадут в интерьере атмосферу тепла и гармонии. Однако, чтобы воплотить его в городской квартире, нужно учитывать множество нюансов: от выбора цветовой палитры до подбора мебели и декора.
Важно сбалансированное сочетание элементов, а добиться этого можно, следуя простым рекомендациям:
- Используйте светлую краску для стен или простые обои с натуральной фактурой. Это станет базой для всего интерьера.
- Для пола лучше подойдет ламинат под дерево, плитка под камень. Причем идеально будут смотреться потертости и трещинки.
- Отдайте предпочтение мебели с эффектом состаривания или винтажным вещам. Но не переборщите с историей. Оставьте место и для простых лаконичных форм более современного дизайна.
- Расставьте комнатные растения в горшках. Они добавят природного характера квартире. Причем их можно разместить как на подоконниках, так и открытых стеллажах.
- Используйте все разнообразие текстиля: от легкого тюля на окнах до декоративных подушек на диване.
Где искать вдохновение
Если вы решили сделать интерьер в стиле прованс, подчерпните интересные идеи в профильных журналах или Pinterest. Можете ознакомится с примерами оформления от известных дизайнеров. Данный стиль подразумевает включение в пространство многообразие декора, так что вы можете изучить мастер-классы, как сделать различные его элементы своими руками.
Часто задаваемые вопросы:
Какие цвета использовать в интерьере прованс?
Стиль прованс - это спокойная приглушенная палитра. Яркие цветочные оттенки допустимы вкраплениями, темные подойдут только для точечных акцентов, например обрамления зеркала. Основными цветами интерьера в стиле прованс являются:
- белый — базовый для всего пространства, дарит ощущение света и простора. Используется в отделке потолка, стен и мебели;
- лавандовый — символичный цвет для стиля прованс, несет в себе романтичность и колорит юга Франции;
- оливковый — добавляет природности, отсылает к зелени Средиземноморья;
- терракотовый — натуральный оттенок, придающий глубину и основательность;
- серый — привносит спокойствия, чаще используется в текстиле.
Подходит ли стиль прованс для кухни/гостиной/спальни?
Прованс универсален для всего дома. Если вы решили оформить интерьер в этом стиле, он должен стать главной концепцией пространства. Можно стилизовать отдельные элементы или выбрать стопроцентное попадание, наполнив дом характерными чертами прованса. Причем это касается отделки, мебели, текстиля и элементов декора.
Какая мебель используется в стиле прованс?
Для прованса характерна мебель из натуральных материалов. Идеальны дерево, ротанг, металл и текстиль. Каркасную мебель искусственно состаривают, визуализируя потертости, трещинки и патинирование. Фасады расписывают цветочными мотивами и орнаментами. Ножки стульев и кресел, подлокотники, спинки делают изогнутыми. Фурнитура используется кованая, резная. Мягкую мебель дополняют декоративными элементами: подушками, валиками, льняными или шерстяными пледами.
Какой декор выбрать для создания атмосферы прованса?
Прованс - это стиль для тех, кто любит украшать свой дом. Традиционными элементами являются: витиеватые кованые подсвечники, живописные картины, зеркала в багетных рамах, статуэтки птиц, расписные тарелки. Беспроигрышным вариантом также станут комнатные растения в горшках или живые цветы в вазах. На кухне можно разместить плетеные корзины со свежими овощами и фруктами, красивые баночки со специями. В гостиной рекомендуется добавить больше текстиля, причем перекликающегося с отделкой стен и росписью на мебели. В спальне особенно эффектно смотрятся настенные светильники с тканевыми абажурами.
Как совместить прованс и современный интерьер?
Совмещение стилей - модное веяние в оформлении интерьера. Для гармоничного сочетания прованса и современного стиля важно соблюсти ряд нюансов. В современном стиле, как и в провансе, преобладают нейтральные тона: белый, серый и бежевый. Они создают уютную и спокойную атмосферу, являются хорошим фоном для мебели и декора. Использование натуральных материалов - еще одна характерная черта, свойственная как современному пространству, так и помещению в стиле прованс. Дерево, камень, металл, стекло используются и в отделке, и в наполнении дома. Важным аспектом современного стиля является функциональность и удобство. Поэтому важно выбирать простую, эргономичную мебель. Технологичность современного пространства можно завуалировать декором, например спрятать бытовую технику за деревянными фасадами.
Прованс - не просто стиль, а целая философия, наполненная уютом, естественностью и легкой винтажной элегантностью. Он прекрасно воплощается как в загородном доме, так и квартире, даря ощущение тепла и гармонии. Главное - продуманное сочетание мягких пастельных тонов, натуральных материалов, изящного декора и теплого освещения.
Выбирая прованс, вы обеспечиваете в доме природную эстетику и создаете пространство, наполненное умиротворением. Это стиль для тех, кто любит неспешность и подлинную красоту в каждой детали.