Эксперт рассказал, как безопасно накормить собаку мороженым

Для приготовления домашнего мороженого для собаки лучше всего использовать игрушку конг, которая поможет питомцу избежать быстрого поедания и возможных спазмов от холода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Можно разнообразить еду и помочь питомцу справиться с жарой с помощью домашнего мороженого. Для этого понадобится специальная игрушка – конг. Внутрь нее можно положить любое разрешенное лакомство: от влажного корма до мясного бульона или ягод голубики в огуречной воде. Конг отправляйте в морозильник, после чего готовое мороженое можно предложить питомцу. Благодаря игрушке он не сможет съесть содержимое слишком быстро и получить спазм от холода. Не забывайте также, что в жару нельзя оставлять недоеденную пищу в миске более чем на полчаса, чтобы она не испортилась», – сказал Голубев.

Он добавил, что в жаркую погоду нужно почаще предлагать собаке свежие овощи и фрукты.