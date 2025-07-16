Эксперт рассказал, как безопасно накормить собаку мороженым

Кинолог Голубев рассказал, как безопасно накормить собаку мороженым
Для приготовления домашнего мороженого для собаки лучше всего использовать игрушку конг, которая поможет питомцу избежать быстрого поедания и возможных спазмов от холода. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Можно разнообразить еду и помочь питомцу справиться с жарой с помощью домашнего мороженого. Для этого понадобится специальная игрушка – конг. Внутрь нее можно положить любое разрешенное лакомство: от влажного корма до мясного бульона или ягод голубики в огуречной воде. Конг отправляйте в морозильник, после чего готовое мороженое можно предложить питомцу. Благодаря игрушке он не сможет съесть содержимое слишком быстро и получить спазм от холода. Не забывайте также, что в жару нельзя оставлять недоеденную пищу в миске более чем на полчаса, чтобы она не испортилась», – сказал Голубев.
Он добавил, что в жаркую погоду нужно почаще предлагать собаке свежие овощи и фрукты.
«В жару почаще предлагайте собаке свежие овощи и фрукты. Но помните, что далеко не все они разрешены. Оптимальные варианты – огурцы и листья салата. Они безопасны и содержат много влаги. Почти любой питомец любит ими хрустеть. А вот сырая морковь, например, не всегда хорошо переваривается. Поэтому ее лучше предварительно отварить. Можно предложить пару ягод голубики, черники, небольшую ягоду клубники, но следите за реакцией. Давать их стоит в умеренном количестве, в отличие от салата и огурца – от них нежелательные реакции встречаются крайне редко, но все же тоже не стоит переусердствовать», – пояснил Голубев.