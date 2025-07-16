Зоопсихолог рассказала, как питомцы чувствуют людей

Животные играют важную роль в поддержании психического здоровья и снижении уровня стресса. Метод анималотерапии, известный также как пет-терапия, основан на взаимодействии человека с животным, которое способствует улучшению эмоционального состояния и снижению напряжения. О влиянии общения человека с животными и кому не стоит заводить питомца –рассказали эксперты.

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Научные доказательства пользы кошек и собак

Исследования подтверждают положительное влияние животных на психическое здоровье, выяснили закономерности «КП-Тюмень». Например, статья «Психологический потенциал использования пет-терапии в повышении стрессоустойчивости» демонстрирует статистически значимые различия между владельцами животных и теми, кто не имеет питомцев. У владельцев животных уровень стресса ниже, что подтверждает эффективность методов анималотерапии.

Зоопсихолог Анна Боровинская объясняет, что животные иначе воспринимают человеческие эмоции.

«Радость, печаль, болезнь – все эмоции и состояния, которые испытывает человек, для животного – запахи. Гормоны наши четвероногие братья могут легко унюхать. Например, если женщина забеременела, первым об этом узнает ее питомец, потому что «его человек» поменял запах», – объяснила эксперт.

Способность животного влиять на психоэмоциональное состояние людей обусловлена тем, как близки человек и его питомец. Часто бывает, что собака или кошка пытается утешить хозяина в период его переживаний тактильно: лапку положить, мордочкой уткнуться.

Часто бывает, что собака или кошка пытается утешить хозяина в период его переживаний тактильно

В чем польза кошек и собак

Эмоциональная поддержка

Животные способны оказывать эмоциональную поддержку, снижая чувство тревоги и беспокойства. Исследования показывают, что контакт с домашними животными ведет к уменьшению уровня гормона стресса — кортизола. Это особенно полезно людям, испытывающим хронический стресс или депрессию.

Физическая активность

Уход за животными стимулирует физическую активность, что положительно влияет на общее самочувствие и настроение. Например, прогулки с собакой помогают поддерживать активный образ жизни, способствуя укреплению сердечно-сосудистой системы и повышению настроения.

Часто бывает, что собака или кошка пытается утешить хозяина в период его переживаний тактильно

Социальные связи

Общение с животными укрепляет социальные связи и уменьшает ощущение одиночества. Владельцы домашних животных часто находят общий интерес среди окружающих, что способствует развитию дружеских отношений и социальной поддержки.

Ответственность и развитие

Забота о животном развивает чувство ответственности и дисциплину. Регулярный уход за питомцем формирует привычку к систематическим действиям, что важно для поддержания порядка и организации повседневной жизни.

Однако связь между животными и человеком также может стать источником проблем, поскольку многие владельцы склонны чрезмерно очеловечивать своих питомцев, воспринимая их почти как членов семьи. Это создает предпосылки для развития психологических трудностей, включая вытеснение травм прошлого и невозможность интегрироваться в социальную среду.

По словам ученых, животные действуют как естественные «антидепрессанты», улучшая эмоциональное состояние и снижая стресс для человека через общение, заботу и физическую активность.

Часто бывает, что собака или кошка пытается утешить хозяина в период его переживаний тактильно

Кому нельзя заводить домашнее животное

Специалисты выделили несколько типов людей, кому не надо заводить домашних питомцев.