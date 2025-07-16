Правила ухода за бассейном на даче

Собственный бассейн в разгар жары на загородном участке — является заветной мечтой любого человека. Когда мечта исполняется, многие просто заполняют бассейн водой и не задумываются о его дальнейшем обслуживании. Как правило, уход за стационарной или разборной купальней заключается в своевременной очистке воды (для чего используются современные системы дезинфекции), а также — в замене фильтров, очистке водной глади от мелкого мусора и укрытии бассейна специальным тентом на время длительного отсутствия. Подробнее — в материале MIR24.TV.

Ваше здоровье зависит от чистоты воды

Главной задачей, безусловно, является поддержание бассейна в надлежащем виде. В первую очередь следует заботиться о чистоте воды. Для этой цели применяется механическая и химическая очистка. Первая заключается в поддержании порядка на поверхности: удаление листьев, сухих веток и прочего мусора. Как правило, перед заполнением бассейна вода должна пройти очистку через фильтр с кварцевым песком, а для заполнения больших бассейнов рекомендуется пропускать воду через сложный фильтр с четырехслойной засыпкой. При этом механическая обработка не поддерживает идеальное состояние воды, поэтому вместе с ней рекомендуется продезинфицировать бассейн и добавить химические реагенты: активные препараты предотвращают цветение воды и развитие болезнетворных микроорганизмов, а также поддерживают нормальный уровень pH воды (водородный показатель).

Плюсы и минусы дезинфекции

Наиболее распространенным способом химической очистки воды является хлорирование. В этом случае надежно защитить бассейн можно, используя недорогие препараты. Но хлор, как мы знаем, имеет резкий и довольно неприятный запах. Система ультрафиолетовой обработки предназначена для очистки бассейна с небольшой скоростью потока, а кварцевые лампы имеют непродолжительный срок эксплуатации. Их необходимо менять через каждые 3 тысячи часов. Также время от времени на стекле появляется осадок и убрать его можно лишь щавелевой кислотой. Более эффективной, по сравнению с ультрафиолетовой защитой, является озоновая обработка: озон убивает запах хлора и предотвращает развитие болезнетворных организмов. Однако повышенная концентрация озона может вызвать и побочные явления, поэтому специалисты рекомендуют установить датчики контроля, которые при превышении нормы озона (на 1 литр воды — 0,1 миллиграмм) отключают работу системы.

Отметим, что фильтровальная установка способна обеспечить бесперебойную работу в течение года. Для этого требуется регулярный осмотр и своевременная замена оборудования. Песок рекомендуется менять через 1,5-2 года, а гидроантрацит — раз в год. Если для очистки воды используются картриджи, то их промывают каждый месяц, а замену производят раз в полгода. Также отметим, что вода в бассейне должна обновляться частично. По требованиям санитарных правил необходимо слить и налить 50 литров воды на каждого посетителя купальни. Кстати, такие требования актуальны не только для частных, но и для общественных бассейнов.

Чистка от мусора и водорослей

Кроме листьев и сухих веток поверхность воды также загрязняется насекомыми и мелким мусором. Очистить водную гладь от загрязнений помогает скиммер. Это емкость, которая пропускает через себя верхнюю загрязненную воду, а затем направляет через трубу назад в бассейн. Процедура очистки проводится механическим способом: специальным сачком или щеткой. Для очистки дна бассейна используется водный пылесос. От водорослей, как правило, помогают специальные альгициды, которые препятствуют образованию лишней растительности. Важно помнить, что препараты химзащиты добавляют только вручную, не используя распылители. Кстати, поддержание чистоты в большом бассейне без применения химии гораздо хлопотнее, но прогревшуюся в нем воду можно использовать для полива.