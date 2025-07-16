Эксперты назвали устаревшие элементы интерьера и предложили альтернативы

Эксперты опубликовали рекомендации по обновлению интерьера жилых помещений, указав на наиболее устаревшие и неэффективные элементы в современных квартирах. Речь идет о решениях, которые не только портят внешний вид жилья, но и снижают его функциональность.

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Одним из главных антипримеров названо центральное потолочное освещение, традиционно представленное одной люстрой в центре комнаты. Такой вариант, по словам специалистов, создает неравномерное освещение, оставляя углы затемненными и делая интерьер скучным. Предлагается альтернатива в виде комбинированной подсветки: потолочной, настенной, настольной и напольной, что позволяет зонировать пространство и делает его более уютным.

Также в списке устаревших решений оказались глянцевые натяжные потолки, особенно с узорами и волнообразными формами. Они создают отражения и блики, что негативно сказывается на зрении и визуально удешевляет помещение. Предпочтение предлагается отдавать матовым поверхностям, которые выглядят аккуратно и не вызывают раздражения.

В кухонной зоне критику вызвали отдельные краны для питьевой воды, которые, по мнению автора, занимают лишнее место и выбиваются из общей композиции. Вместо этого рекомендовано устанавливать современные смесители с двумя режимами подачи — обычной и фильтрованной воды, что позволяет экономить пространство и упрощает использование.

Среди других устаревших элементов названы верхние кухонные шкафы, не доходящие до потолка. По данным экспертов по интерьерам, подобное решение образует труднодоступную пыльную зону, где также скапливаются жир и грязь. В современных кухнях рекомендуется использовать шкафы полной высоты — это обеспечивает дополнительные места хранения и визуально делает потолок выше.

Наконец, дизайнеры призвали отказаться от виниловых обоев с блестками и золотыми элементами. Эти покрытия уже не воспринимаются как показатель стиля, а ассоциируются с интерьером 1990-х годов. Взамен предлагаются однотонные текстурные обои или краска высокого качества, которую можно мыть — оба варианта смотрятся лаконично и не утомляют взгляд, пишет Дзен-канал «DOMEO | РЕМОНТ КВАРТИР | НЕДВИЖИМОСТЬ».

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