Чем подкормить розы в июле, чтобы они цвели до глубокой осени

Июль — это не только период обильного цветения любимых многими садоводами роз, но и оптимальное время для того, чтобы подкормить королеву сада. При грамотном подходе розы после июльской подкормки будут цвести вплоть до конца осени. Лучше всего розы, растущие в открытом грунте, отзываются на органические удобрения.

По словам главного ландшафтного архитектора ВДНХ Лилии Харитоновой, «в столичном регионе настало лучшее время для подкормки роз, так как цветок восприимчив к удобрению в дождь.

В июле под кусты роз рекомендуется внести органические удобрения — навоз, компост, биогумус. Кроме того, хороший эффект дадут составы на основе гуминовых кислот и гуматы — это натриевые и калийные соли гумусовых кислот, которые являются природными стимуляторами роста растений. Органические удобрения легко усваиваются и обеспечивают пышное цветение.

Эксперт посоветовала отдать предпочтение удобрениям в жидком виде, поскольку при внесении жидкого удобрения площадь питания расширяется, и растение развивается более интенсивно.

Перед внесением удобрений растения нужно обязательно полить. Важно соблюдать осторожность и не перекармливать розы: достаточно вносить удобрение раз в полмесяца, иначе растения могут получить ожог и даже погибнуть.

Что касается минеральных удобрений, то в июле с ними следует быть осторожнее: минеральные составы стимулируют рост зеленой массы и цветение, что может помешать растению подготовиться к зимнему периоду. Допустимо внести азотные удобрения низкой концентрации, а вот от других минеральных удобрений лучше отказаться, отметила агроэксперт.

«В августе мы уже начнем готовить розу к зимовке, поэтому ее надо будет подкормить железом и фосфором, — пояснила Лилия Харитонова.

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