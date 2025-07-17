Как затяжные дожди влияют на урожай

Затяжные дожди в Омской области, одном из ведущих аграрных регионов Сибири, благотворно скажутся на вегетации сельскохозяйственных культур и помогут собрать достойный урожай. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Дрофа.

Ранее в местных СМИ сообщили, что аграрии из-за переувлажнения почвы не могут выйти в поля для обработки сельхозкультур от болезней и вредителей.

"Дожди, которые проходят сегодня, только плодотворно влияют на вегетацию. Виды на урожай достойные. Да, где-то есть переувлажнение, но оно не критическое. Конечно, это сдерживающий фактор обработки посевов, где-то есть болезни и сорняки, но все это управляемо. В целом погода сейчас работает на аграриев", - сказал Дрофа.

Омская область - один из ведущих аграрных регионов Сибири. Общая площадь посевов составляет 1 млн 984 тыс. га. Традиционно здесь собирают около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В 2024 году был собран рекордный за последние 15 лет урожай - почти 4 млн тонн зерна.