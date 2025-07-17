Биолог рассказал о способах борьбы с колорадским жуком

Кандидат биологических наук директор института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов рассказал о способах борьбы с колорадским жуком.

В беседе с URA.RU он посоветовал регулярно осматривать растения, особенно нижнюю сторону листьев.

«Препараты, рекомендованные для личных подсобных хозяйств, в целом достаточно безопасные. Их делают с учётом того, что применять их будут не профессиональные агрономы, а обычные садоводы», — заявил эксперт.

По его словам, важно чередовать препараты не по названию, а по классу действующего вещества, а обработку нужно проводить минимум два раза с интервалом в семь-десять дней.

В свою очередь, агроном-биолог Михаил Воробьёв в беседе с «Радио 1» выразил мнение, что лучший вариант для подкормки растений — это органические удобрения, в том числе зола, компост и навоз.

«Органические удобрения лучше, потому что это как бы бывшие растения, которые уже содержат все необходимые для растений макро- и микроэлементы», — пояснил он.

Как отметил эксперт, нужно следовать инструкции производителя удобрений, а лучше — слегка не переложить, особенно если у садовода чернозём.

Ранее Михаил Воробьёв рассказал об основных ошибках, при использовании удобрений.