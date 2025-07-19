Эксперт назвал лучшее время для покупки товаров для дома

Летом выгодно покупать летнюю одежду, товары для дачи и туризма, а также нетипичную для этого сезона технику, рассказала «Ленте.ру» финансовый консультант Татьяна Волкова.

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«В конце каждого сезона магазины стремятся распродать остатки товаров, предлагая значительные скидки. Поэтому летом выгодно покупать летнюю одежду, товары для дачи и туризма. Также летом выгодно покупать обогреватели и другие товары, на которые в этот период низкий спрос. Например, елочные игрушки и елки», — сказала Волкова.

Кроме того, по словам финансового консультанта, середина лета — лучшее время, чтобы позаботиться о сборах детей в школу. К концу сезона цены на школьные принадлежности достигают пика, предупредила она.

«Начав закупаться хотя бы в июле, вы сможете значительно сэкономить, приобретая канцелярские товары и рюкзаки через интернет. В этом случае скидки могут достигать 30-50 процентов. Чтобы увеличить свою выгоду, можно воспользоваться сервисами сравнения цен и следить за акциями и распродажами», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на отоплении. Индивидуальные регуляторы и квартирные приборы учета в этом неэффективны — к регулировке температуры в радиаторах жильцам стоит подходить коллективно. Для этого нужно составить обращение в ресурсоснабжающую организацию и установить датчик регулировки.