Как животные понимают язык растений

Ученые обнаружили удивительную форму общения между растениями и насекомыми. Оказалось, что растения могут передавать важную информацию с помощью звуков. Это первое подтверждение акустической коммуникации между растениями и животными.

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Ученые из Тель-Авивского университета совершили революционное открытие в области биокоммуникации. В ходе экспериментов с мотыльками и томатными растениями они впервые доказали, что насекомые способны воспринимать и анализировать ультразвуковые сигналы, которые издают растения в состоянии стресса.

Исследование показало, что самки мотыльков сознательно избегают откладывать яйца на растениях, издающих тревожные звуки обезвоживания. При этом они демонстрируют способность отличать "крик" растения от других ультразвуковых сигналов. Когда ученые лишили насекомых возможности слышать, те полностью потеряли способность выбирать оптимальные растения для потомства, пишет new-science.ru.

Этот природный "радиоканал" особенно важен для ночных насекомых, летучих мышей и некоторых мелких млекопитающих. Ученые сравнивают эту систему с природным интернетом, где информация передается через акустические волны.

Это открытие меняет наше понимание экосистем и открывает новые перспективы для сельского хозяйства. Ученые предполагают, что подобные акустические взаимодействия могут быть распространены в природе гораздо шире. Возможно, в будущем удастся создать звуковые отпугиватели вредителей, имитирующие сигналы стресса растений.