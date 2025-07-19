Агрономы напомнили о пользе луковой шелухи

В природе редко что-то бывает лишним и шелуха от лука не является исключением. Обычно ее выбрасывают, но она может пригодиться в борьбе за хороший урожай, пишет сетевое издание Pravda.Ru.

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Знающие люди давно и успешно используют луковую шелуху как средство от тли, паутинного клеща и грибковых инфекций. Настой из нее готовится элементарно. Понадобится один стакан сухой шелухи, который следует залить литром кипятка и настаивать в закрытой емкости ровно сутки. Затем жидкость надо процедить и раствор готов к использованию по назначению. Им можно как опрыскивать, так и поливать растения — как в саду, так и комнатные.

Это отлично работает против тли, паутинного клеща, белокрылки, грибковых инфекций на ранних стадиях и загнивания корней. Также раствор шелухи полезен как удобрение. Особенно для таких культур, как морковь, томаты, огурцы, капуста и чеснок. Поливать грядки следует один раз в 10-14 дней.

В отличие от химикатов луковая шелуха не загрязняет почву и не накапливается в плодах. Также она безопасна для пчел. Но стоит помнить, что шелуха эффективна только как поддерживающее средство и лишь на ранних стадиях заражения грибками. Готовить раствор надо чаще — уже через два дня он теряет все свои ценные качества.