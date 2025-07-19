Эксперты дали советы, как выбрать цвет мебели

Покупая в квартиру новую мебель, домочадцы часто оказываются перед непростым выбором, который касается не только стиля интерьера, но и цвета. Не всегда есть возможность заказать проект у дизайнера, и тогда приходится подбирать цвет мебели самостоятельно. Расскажем, как лучше это сделать.

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Почему цвет мебели играет ключевую роль в интерьере

Психологи давно уже установили, что цвета, которые нас окружают, влияют на наше настроение. Они могут успокаивать, тонизировать, возбуждать, помогать сосредоточиться и даже мотивировать на активное общение.

«На вопрос "Какой цвет мебели выбрать?" можно ответить в том числе и так: все зависит от того, какие эмоции вы хотите испытывать дома или какие свои качества хотите усилить», — поясняет психолог Евгений Левин.

Общие принципы влияния цвета на настроение

Теплые цвета (например, ореховый, кофейный, персиковый, бордовый) успокаивают, создают ощущение уюта и тепла, повышают настроение.

Такие цвета хорошо подойдут для гостиной и кухни, но могут использоваться и в других комнатах, если это нравится хозяину квартиры.

Холодные цвета (например, зеленый, серый, синий) способствуют концентрации, создают ощущение прохлады и уединения.

Лучше всего такие цвета подойдут для кабинета, детской (особенно, если это комната мальчика), они уместны и в спальне.

Помимо этого, цвет может создавать самые разные визуальные эффекты и скрывать либо усиливать те или иные недостатки в помещении.

Как цвета мебели влияют на пространство

Светлая мебель

визуально увеличивает площадь помещения;

создает видимость легкости и простора в комнате;

визуально "разгружает" комнату, если она небольшая, а предметов - много;

добавляет света, если помещение плохо освещено.

Темная мебель

визуально уменьшает площадь комнаты;

плохо освещенную комнату визуально делает более темной;

просторному и хорошо освещенному помещению придает солидности;

маленькое помещение делает перегруженным, но для любителей поностальгировать напомнит об уюте ("как у бабушки в хрущевке", "в тесноте да не в обиде").

Яркая мебель

создает эффектный акцент, если все остальное в комнате (стены, пол, потолок, шторы) однотонных и спокойных оттенков;

может утомлять, если таких акцентов много или если человек - не любитель ярких цветов;

создает энергичное, бодрое настроение;

может казаться вульгарной и безвкусной при неправильном подборе цветов;

детские комнаты делает интереснее и веселее.

Нейтральная по цвету мебель

Некоторые из цветов считаются нейтральными, потому что они спокойные и обычно используются как фон - помимо белого, это, например, кремовый, бежевый, бледно-голубой, светло-серый.

Такие цвета хороши, если нет цели сделать акцент на мебели - например, если ее в помещении много или если хочется привлечь внимание к чему-то другому.

Мебель нейтральных, спокойных оттенков удобнее всего сочетать с другими элементами, а значит, подбирать такие варианты будет проще. Кроме того, если потом захочется заменить ту или иную яркую деталь на другую, прежнюю мебель можно будет оставить (ведь она просто фон).

Мебель и освещенность

Помимо визуального эффекта цвет и структура мебели могут непосредственно влиять на освещенность в комнате.

Так, светлая мебель отражает свет, а темная - поглощает. При этом важное значение имеет и покрытие. Глянцевое обладает большим отражающим эффектом (по принципу зеркала), чем матовое.

Наконец, цвет мебели в интерьере может рассказать о том, есть у хозяина чувство вкуса или нет.

Ошибки при выборе цвета мебели

Темная мебель в маленькой или плохо освещенной комнате. Шкафы, столы, стулья цветов темный орех, тангент венге, красное дерево, шоколад, баклажан и, тем более, черный делают пространство темнее и меньше. Это может вызывать у человека удрученное настроение, словно мебель на него "давит".

Мебель одного цвета со стенами. Если мебель визуально сливается с обоями или краской на стенах, комната становится "пустой", человеку не на чем задержать свой взгляд. Такая мебель теряется на фоне стен, и помещение выглядит плоским и блеклым. Поэтому даже если вы очень любите какой-то определенный цвет и принципиально хотите видеть и стены, и мебель, например, только голубыми, лучше сделать обои на пару тонов светлее, чем шкафы, кресла и диваны. Еще лучше - купить мебель не просто чуть темнее, но еще и с ярко выраженной текстурой.

Слишком большой разброс цветов мебели в одной комнате. Не все цвета сочетаемы, некоторые в одном пространстве могут "конфликтовать", и в этом случае комната будет выглядеть нелепо и безвкусно. Кроме того, от такой "радуги" быстро устает взгляд.

Следование моде вслепую, без учета личных вкусов. Иногда в погоне за модой домочадцы обставляют свою квартиру "трендовой" мебелью, к которой у них абсолютно не лежит душа. В итоге находиться в собственных стенах становится некомфортно. Например, человеку нравится "бабушкин" деревенский стиль, который подразумевает теплые, древесные цвета, но узнав, что в моде нео-минимализм, он превращает свою квартиру в "холодное" сине-серое помещение, в котором ему всегда неуютно.

Несоответствие цветов мебели остальной обстановке. Некоторые стили мебели предполагают наличие не только просторного помещения, но и соответствующего интерьера вокруг. Например, роскошные массивные стулья в стиле ренессанса или неоготики с позолотой и цветами на обивке будут явно инородно смотреться в современной квартире-студии на фоне холодильника, простого минималистичного стола и белых пластиковых жалюзи.

Что учитывать при выборе цвета мебели

При выборе цвета мебели нужно учитывать:

1. Стиль интерьера, потому что он обычно подразумевает определенную цветовую гамму

Для какого стиля какие цвета мебели подойдут:

Минимализм: белый, бежевый, серый, графитовый, черный, дерево светлых пород (например, ясень, клен, бук).

Скандинавский: пастельные тона, белый, светло-серый; отдельные элементы могут быть темными (например, черными или коричневыми).

Лофт: серый, графитовый, черный, металлик, оттенки коричневого, имитация ржавчины

Мид-сенчури модерн (стиль 1940-70-х): оливковый, горчичный, голубой, бирюзовый, зеленый, темно-синий, дерево темной цветовой гаммы (например, орех) на контрасте с более светлой обивкой, обоями и т.д. Другой вариант контраста у деревянной мебели - теплые древесные оттенки с темно-синим, черным, белым.

Бохо: дерево натуральных оттенков, бежевый, а также коралловый, бирюзовый и другие контрастные цвета в виде отдельных акцентов.

2. Тон стен, потолка и пола

Основной принцип: цвет мебели должен гармонировать с тоном "фона" и в то же время - не сливаться с ним, не теряться, ведь мебель - это важный, ключевой элемент помещения.

3. Размер и освещенность комнаты

Мебель нужно расставлять так, чтобы она не "съедала" все пространство, а визуально расширяла его. Массивная темная мебель допустима лишь в том случае, если помещение - достаточно просторное и светлое.

«Чтобы визуально увеличить комнату, хорошо подходят зеркальные шкафы, светлая и легкая мебель, при этом она не должна стоять вплотную к окну, чтобы свет свободно расходился по комнате, — объясняет дизайнер Анна Морозова. — Конечно, это все сработает при условии, что стены, пол, потолок тоже светлых оттенков. В цвете мебели в маленькой комнате возможны темные оттенки, даже черный, но только в качестве небольших акцентов. Например, темными могут быть фурнитура, спинки стульев или мелкие узоры на обивке мягкой мебели».

4. Сочетаемость цветов

Согласно правилам, которые связаны с восприятием цветов человеческим глазом, хорошо сочетаются разные оттенки одного и того же цвета. Например, бордовый и розовый, голубой и синий, светло-серый и графитовый.

Древесные оттенки хорошо смотрятся в сочетании с нейтральными тонами той же цветовой гаммы. Например, дуб "дружит" с белым, а венге - с кремовым.

Акцентные (яркие) цвета лучше сочетать с нейтральными, а не с такими же броскими (иначе получится светофор). Например, в серо-бежевом или белом интерьере может присутствовать что-то желтое, изумрудное или зеленое.

5. Собственные цветовые предпочтения

Выбирая цвет мебели, нужно ориентироваться не только на правила, стиль и чувство вкуса, но и на свои предпочтения.

«Квартира, обставленная по всем правилам и по последнему слову моды, не будет вас радовать, если мебель и ее цвет выбирали не вы, а ваш дизайнер, родственник или вы покупали все строго по "памятке" из интернета, — поясняет психолог Евгений Левин. — Например, вас напрягают красный и бордовый цвета и вы хотите "серо-голубого" спокойствия, но кухня, в которой вы ужинаете, - в красных тонах. Такой внутренний конфликт может вызвать депрессию, тревогу, бессонницу».

Как сочетать цвет мебели с другими элементами интерьера

Пол, двери и мебель

При сочетании этих важных элементов главное - придерживаться гармонии и не переборщить. Если и пол, двери и мебель будут слишком яркими, комната будет выглядеть безвкусно, а если в небольшом помещении все это будет темного цвета, это станет "давить" на вас психологически и уменьшит пространство.

С другой стороны, если и пол, и двери, и мебель очень светлые, и к тому же, нет никаких ярких элементов в интерьере, комната может казаться пустой, блеклой, как больничная палата.

При сочетании можно выбрать один из вариантов:

Сделать все эти три элемента в одинаковом цвете или в одинаковом тоне.

Два из этих элементов - одного цвета, а два других - другого, на контрасте. Например, мебель и двери могут быть темными, если параметры помещения позволяют, а пол - светлым. В этом случае нужно руководствоваться собственным вкусом и опять же правилами сочетания цветов.

Желательно, чтобы цвет двери, мебели или пола повторялся в каком-нибудь еще компоненте интерьера, например, в шторах или светильниках. Исключение - если вы намеренно делаете на чем-то акцент, например, на интересной мебели.

"Главное - чтобы ничто из того, что находится в комнате, не смотрелось как какой-то случайный компонент, словно попавший туда по недоразумению», — предупреждает Анна Морозова.

Обращайте внимание на текстуру мебели, дверей и пола. Она должна быть одинаковой или сходной, иначе комната будет выглядеть небрежной и перегруженной контрастами.

«Не стоит забывать и о цвете оконных рам. Если вы поставите темные стеклопакеты и при этом дверь, мебель, пол, стены в комнате будут светлыми, визуально это будет разрывать пространство. Кроме того, окна оттянут на себя все внимание: мебель на их фоне будет теряться», — говорит дизайнер.

Текстиль, шторы и декор

Выбрав цвет мебели, нужно позаботиться о завершающем штрихе - шторах, текстиле, декоре. Как поясняет Анна Морозова, очень важно, чтобы все это гармонировало с оттенком кресел, шкафов, столов и так далее.

Если говорить о цветах, то подбирать для комнат подушки, пледы, ковры, шторы, светильники, вазы нужно по тому же принципу, что и мебель. Все должно соответствовать выбранному стилю, сочетаться по цветовой гамме.

Если же какой-то элемент выбран в качестве яркого акцента, он должен гармонировать с остальным интерьером, а не смотреться как что-то инородное, нелепое, кричащее.

«Например, в комнате, где и мебель, и стены, и шторы подобраны в серо-коричневой гамме, на диване могут лежать несколько ярких подушек разных цветов. Это интересно, — поясняет дизайнер. — Другой интересный, но более спокойный вариант - бежевый диван и карамельного цвета подушки».

Цвет мебели в разных комнатах: что учесть

Гостиная

Поскольку для гостиной важны уют и выразительность, при подборе цвета мебели лучше исходить из того, что приятнее лично вам. Тут есть два варианта:

сделать на мебели акцент: яркая на светлом однотонном фоне в соответствии с гармонией цветов. Однако если в гостиной уже есть главный яркий элемент, например, арт-стена, ковер или огромная картина, от мебельного гарнитура броских цветов лучше отказаться;

выбрать для мебели спокойные тона, например, бежевый или светло-серый. При этом акценты можно сделать на других элементах интерьера, например, на шторах, подушках, светильниках.

Кухня

Поскольку далеко не во всех квартирах кухни имеют большой метраж, к выбору цвета мебели здесь стоит отнестись особенно внимательно. В маленькой кухне лучше отказаться от темных цветов (это касается не только кухонного гарнитура, но и обоев, и бытовой техники). Однако можно сочетать светлые тона с темными, если последние не преобладают в общем процентном соотношении.

"На любой кухне хорошо смотрится комбинированный вариант - например, верхняя часть гарнитура - светло-оливковая, а нижняя - темно-коричневая», — считает дизайнер Ольга Смирнова.

Спальня

При выборе мебели для спальни лучше остановиться на холодных оттенках.

Для комнаты в скандинавском стиле подойдет мебель цвета слоновой кости.

Если же вы предпочитаете деревенский стиль, вам подойдет мебель древесных оттенков - например, светлый дуб или темный орех, если комната просторная.

«Если вы непременно хотите темную мебель в спальне (часто это желание мужчин), подойдите к выбору цвета с осторожностью, чтобы комната не создавала угнетающее настроение. Добавьте светлые штрихи в интерьере», — предупреждает Ольга Смирнова.

Детская

Выбирать мебель для детской комнаты нужно, обязательно учитывая пожелания ребенка. Дизайнеры не советуют ориентироваться на расхожее мнение о том, что всем девочкам подходит розовый цвет, а мальчикам - голубой. Как поясняет Анна Морозова, "комната принцессы" вполне может быть и бирюзовой, и голубой, и даже желтой. Главное - определить, какое настроение необходимо создать в детской. Если ребенок там большую часть времени играет, лучше выбрать цвета, которые способствуют активности, если она предназначена только для спокойного отдыха и сна - подберите мебель соответствующих оттенков.

«При выборе цвета мебели обязательно учитывайте возраст ребенка. Иногда подростку может быть комфортно в такой обстановке, которая совсем не понравится взрослому или дошкольнику, а профессиональному дизайнеру покажется безвкусной. Но именно в такой комнате тинейджер будет чувствовать себя самим собой! Думаю, в этом случае стоит уступить и позволить ребенку создать свой собственный микромир», — подчеркивает Евгений Левин.

Часто задаваемые вопросы

Какой цвет мебели самый универсальный?

Белый, светло-серый, светлое дерево. Они не теряют популярности, потому что их проще всего сочетать с другими и они не вызывают психологического напряжения.

Практична ли белая мебель?

Если поверхность мебели гладкая и матовая (металл с покрытием, ДСП и т.д.) и вы не храните внутри пачкающие предметы или продукты, такой вариант практичен. Кстати, пыль на белой мебели менее видна, чем на темной.

Непрактична белая мебель в том случае, если ее поверхность - блестящая (глянцевая), поскольку на ней хорошо видны отпечатки пальцев.

Какой цвет мебели выбрать для темного пола?

Если ваш пол темный, мебель лучше подбирать более светлых тонов, например, кремовую, серую, а если она деревянная, то подойдут орех, светлый дуб, клен, ясень. Можно выбрать мебель, приближенную к полу по тону, но с очень светлой или белой фурнитурой.

Можно ли сочетать темную мебель и темные стены?

Чтобы решиться на такое сочетание, нужно либо быть профессионалом, либо иметь очень хорошее чутье.

Дизайнеры обычно используют подобный вариант в больших и хорошо освещенных помещениях, при этом разбавляя обилие темного в комнате светлыми элементами. Еще один вариант - использование оригинальной подсветки.

Чтобы выбрать цвет мебели, важно понимать основные принципы. Одни цвета хорошо сочетаются, другие - конфликтуют. Одни расширяют пространство, другие - уменьшают. Мебель должна гармонировать с остальным интерьером и не выбиваться из общего стиля. И не забудьте о психологическом эффекте - влиянии того или иного цвета на настроение человека.