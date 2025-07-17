Названы самые грязные предметы повседневного обихода

Кухонные полотенца, губки, коврики для ванной, зубные щетки, телефоны, пульты дистанционного управления и ручки покупательских тележек могут содержать такие опасные бактерии, как синегнойная палочка и золотистый стафилококк. Об этом изданию The Conversation рассказал Манал Мохаммед, старший преподаватель медицинской микробиологии Вестминстерского университета.

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Ученый отметил, что тележками для покупок ежедневно пользуются десятки людей, но их редко дезинфицируют. Из-за этого на ручках скапливаются микробы.

«Одно исследование, проведенное в США показало, что на поверхности более 70% тележек для покупок находятся колиформные бактерии, в группу которых входят такие штаммы, как кишечная палочка. Другая работа выявила наличие на ручках тележек опасных Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii и Pseudomonas», — добавил эксперт.

Кухонные губки, коврики в ванной комнате и кухонные полотенца также могут быть одними из самых грязных предметов домашнего обихода.

«Губки пористые, влажные и часто соприкасаются с продуктами питания — идеальные условия для размножения бактерий. Многоразовые кухонные полотенца также быстро становятся рассадником микробов. Исследования показывают, что кишечная палочка и сальмонелла могут оставаться на тканевых полотенцах в течение нескольких часов», — предупредил ученый.

Разделочные доски, по словам эксперта, могут накапливать бактерии в углублениях, оставшихся после разрезания ножом. Сальмонелла и кишечная палочка могут часами выживать на сухих поверхностях и представлять опасность, если доски не мыть должным образом. Также риск заражения повышается в ванной комнате. Специалист напомнил, что при смыве унитаза образуется «облако» микроскопических капель, которые могут попасть на стоящие рядом зубные щетки.

Эксперт добавил, что из-за высокой температуры и частого использования мобильные телефоны идеально подходят для размножения бактерий. Среди других «опасных» девайсов — пульты дистанционного управления для гостиничных телевизоров.