Зумеры начали выбирать «панический» клининг

Уборка помогает зумерам бороться со стрессом и паникой. Об этом «Газете.Ru» рассказала CEO агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова.

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«Прокрастинирующий SOS-клининг проявляется в моменты острого напряжения. Внутренний психологический конфликт ведет к тому, что запланированное дело откладывается, и когда дедлайн поджимает, происходит два сценария — сделать или подменить дело другим. Во втором случае клининг становится «побегом» от собственной неуверенности или страха. Зумеры все чаще прибегают к нему, испытывая панику и даже не контролируя сам процесс уборки», — заявила эксперт.

Нагибова пояснила, что уборка происходит на автопилоте, поскольку человек находится в состоянии сильного внутреннего стресса. Она заявила, что зумеры выбирают такой способ борьбы с тревогой, потому что клининг позволяет быстро достичь физического результата: вымытый стол, освобожденная поверхность, структурированное пространство.

Эксперт отметила, что минимализм также пользуется популярностью у поколения Z.

«Уборка в этом сценарии связана с организацией пространства так, чтобы оставались только функциональные вещи, которыми пользуются. Все лишнее убирается на балкон, в кладовые или выбрасывается. Свободное рабочее место, разгруженные полки и отсутствие визуального хаоса воспринимаются как основа ментальной стабильности. Такой подход особенно часто проявляется у тех, кто работает в креативных и ИТ-средах: любые мелкие раздражители мешают сосредоточиться», — пояснила Нагибова.

Еще один сценарий уборки у зумеров, по ее словам, — уборка как цифровой детокс.

«Молодые люди перегружены уведомлениями, фоновыми задачами и социальными сетями. На помощь приходят практики цифрового детокса, во время которых отключаются все девайсы и появляется много свободного времени. Вдруг приходит осознание, что домашнее пространство не убрано, и появляется внутренняя потребность очистить жилье. Этот паттерн чаще встречается у удаленщиков и студентов», — рассказала Нагибова.

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