Раскрыт секрет долгого цветения садовых роз

Во второй половине июля розы всех сортов на дачном участке требуют подкормки. Если подойти к этому вопросу правильно, то можно спровоцировать цветение, которое будет радовать до конца дачного сезона, рассказала в беседе с aif.ru. ландшафтный архитектор ВДНХ Лилия Харитонова.

По ее словам, как раз сейчас для московского региона наступило идеально подходящее время, чтобы подкормить розы, поскольку эти цветы особенно восприимчивы к удобрению в дождливую погоду.

В июле розе нужна органическая подкормка — удобрение навозом, компостом и вермикомпостом. Их можно приготовить самому или купить готовыми. Цветок также хорошо воспримет удобрения на основе гуминовых кислот типа агроверма от разных производителей, а также гуматы, природные стимуляторы роста растений. Они легко усваиваются. Органика в данный период — то, что нужно кустам.

Готовые удобрения имеют различную форму. Например, сыпучее удобрение высыпается под корень, жидкое промазывается по листьям. Жидкое в настоящее время будет более эффективным, так как площадь питания при такой подкормке расширяется от корня до самого листа.

Важно поливать розу перед подкормкой. А саму процедуру проводить не чаще одного раза в две недели.

Если говорить о неподходящих в июле удобрениях, то таковыми считаются минеральные. Если подкармливать ими розу, то все силы она пустит на разрост массы и цветение, но может не успеть подготовиться к зиме. Если сильно хочется — можно подкормить растение «азотами низкой концентрации, но не более того, добавила специалист.

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