Зачем вам нужна воздуходувка: неожиданный маст-хэв для дома и машины

Компактные воздуходувки с функцией продува и всасывания стали настоящим открытием для многих. Несмотря на небольшой размер, такой прибор способен справиться сразу с десятками бытовых задач.

Во-первых, устройство удобно использовать для уборки листвы на балконе или во дворе. Во-вторых, поток воздуха позволяет быстро разжечь угли в мангале. Также воздуходувка помогает очистить от пыли и паутины труднодоступные места – углы, вентиляционные решетки, жалюзи и мебель.

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Особенно полезен этот прибор для автолюбителей. С его помощью легко убрать крошки и мусор из-под сидений и в подстаканниках, а также выдуть пыль из вентиляционных отверстий. Многие используют воздуходувку и для быстрой очистки клавиатуры, надувания мячей и мелких бытовых работ.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dachapoyoutube.