Как обеспечить комфортом питомца в жару, пока хозяева на работе

Уходя на работу, не рекомендуется оставлять включенными электроприборы, в том числе кондиционер. Однако собаке, в отсутствие хозяев, все равно необходим комфорт. Как его обеспечить, в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Он посоветовал зашторить и закрыть окна, а также завесить их мокрыми простынями. Испарение воды, по его словам, будет контролировать температуру воздуха в помещении.

«В зоомагазинах сейчас есть масса аксессуаров, которые облегчают жизнь собаки в жару, от охлаждающих жилетов до ковриков. Можно даже выбрать лежанку, в которую вставляется специальная охлаждающая пластина», — отметил специалист.

Если коврик купить еще не успели, а прохлада нужна здесь и сейчас, можно заморозить воду в бутылке и положить ее возле места, где животное обычно отдыхает, порекомендовал кинолог.

Он также подчеркнул, что в жару любимцу необходим постоянный доступ к воде.

До этого Голубев говорил, что в жаркую погоду собаку необходимо кормить легкоусвояемой пищей.

По его словам, если питомец ест сухой корм, проблем быть не должно, поскольку в профессиональных линейках имеются все необходимые витамины и микроэлементы. Однако если животное приучено к натуральной еде, она должна быть под особым контролем: нужно следить за качеством мяса, избегать скоропортящихся продуктов, не оставлять еду в миске.