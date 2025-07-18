Одна из самых частых ошибок – вешать свитер, как рубашку, просто набрасывая его на плечики. В результате он растягивается в области плеч и теряет форму. Чтобы этого избежать, есть простой способ.

Сначала сложите свитер пополам вдоль, чтобы рукава оказались вместе. Затем положите его на ровную поверхность и поместите вешалку так, чтобы крючок был в районе подмышки. Один рукав свитера аккуратно перекиньте через перекладину вешалки. То же самое сделайте с нижней частью свитера.

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Такой способ не деформирует изделие и подходит даже для тонкого кашемира. Свитер сохранит форму, а в шкафу станет гораздо аккуратнее.

Подробнее об этом рассказали в видео на странице @atmosfera_doors.