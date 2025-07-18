Флорист рассказал, как помочь комнатным растениям в жару

Мастер-флорист Серафима Агеенко объяснила, как правильно ухаживать за цветами при высоких температурах.

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В интервью Pадио Sputnik она заявила, что самое главное — избегать прямых солнечных лучей для растений.

«Самая главная ошибка — начинают выставлять активно цветы на балконы, что сжигает листву. У нас редко бывают дома растения, которые любят непосредственно свет. Лучше, конечно, прикрывать, но не так, чтобы в комнате было совсем темно», — подчеркнула эксперт.

По её словам, растения нужно размещать в тенистых местах, регулярно опрыскивать воздух и проверять влажность почвы. Если грунт сухой на 2-3 см, следует поставить горшок с растением в ёмкость с водой до полного увлажнения почвы, а не поливать сверху — так можно избежать застоя воды и обеспечить растению оптимальное увлажнение.

Кроме того, специалист предупредила, что частая ошибка — чрезмерный полив растений из-за жары, что может вызвать корневую мошку и грибок. Достаточно ежедневного опрыскивания воздуха, а прямое опрыскивание растений может привести к загниванию листьев, заключила она.

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