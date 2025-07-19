Названы самые популярные рассадники бактерий в доме

В повседневном окружении есть множество предметов, которые используются каждый день, но часто люди не задумываются о том, насколько они могут быть грязными. От телефонов до кухонных губок, от зубных щеток до ручек тележек для покупок — на этих вещах скрываются невидимые армии бактерий. Хотя многие из них безвредны и даже полезны, при определенных условиях некоторые из микробов могут вызывать серьезные заболевания.

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Ученые составили список вещей, на чистоту которых необходимо обратить внимание, тем более что некоторые из самых загрязненных предметов в нашей жизни — это те, на которые мы меньше всего подумали бы.

Каждый день десятки людей используют тележки для покупок, однако эти ручки редко подвергаются дезинфекции. Это создает идеальные условия для размножения микробов, особенно тех, которые могут вызвать болезни. Исследование, проведенное в США, показало, что более 70 процентов тележек для покупок были заражены колиформными бактериями, связанными с фекальным загрязнением.

Ученые рассказали, как защитить себя: перед тем как взять в руки ручку тележки, всегда дезинфицируйте её. Это особенно важно, если планируете брать в руки еду, телефон или прикасаться к лицу.

Губка, лежащая у раковины, считается одним из самых грязных предметов в вашем доме. Губки пористые и влажные, что создает идеальные условия для размножения бактерий. Согласно исследованию NSF Household Germ Study, всего через две недели на губке могут скапливаться миллионы бактерий, включая кишечную палочку.

«Дезинфицируйте губку каждую неделю. Можно разогреть её в микроволновке, замочить в уксусе или промыть в посудомоечной машине. Замените губку при появлении неприятного запаха и используйте разные губки для различных задач: одну для посуды и другую для уборки после сырого мяса», — посоветовали специалисты.

На разделочных досках могут скапливаться бактерии в бороздках, оставленных ножом. Сальмонелла и кишечная палочка способны сохранять жизнеспособность на сухих поверхностях в течение длительного времени. Если доски не очищаются должным образом, это может представлять опасность.

По словам исследователей, надо использовать отдельные доски для сырого мяса и овощей, тщательно мыть их горячей мыльной водой и полностью высушивать после мытья, а также заменять доски с глубокими бороздками.

Многоразовые кухонные полотенца быстро становятся рассадниками микробов. Дело в том, что человек использует их для вытирания рук и протирания поверхностей, часто не стирая их достаточно часто. Исследования показывают, что кишечная палочка и сальмонелла могут жить на тканевых полотенцах долгое время.

Для защиты лучше использовать бумажные полотенца по возможности или разные тканевые полотенца для различных задач, регулярно стирает полотенца в горячей воде с добавлением отбеливателя или дезинфицирующего средства.

Ни для кого не секрет, что телефоны всегда рядом, даже в ванной комнате, и человек постоянно к ним прикасается. Из-за тепла и частого контакта они становятся идеальным местом для бактериального заражения. Исследования показывают, что телефоны могут переносить вредные бактерии, включая золотистый стафилококк.

При смыве унитаза в ванной комнате образуется шлейф микроскопических капель, которые могут оседать на близлежащих зубных щетках. Исследования показывают, что зубные щетки в ванных комнатах могут содержать кишечную палочку и золотистый стафилококк.