Дрессировщик рассказал об особенностях породы корги

Они редко участвуют в соревнованиях по выучке и аджилити, потому что им «тяжело выдержать конкуренцию».

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Сегодня у этих собак нет отбора по рабочим качествам и нормативам, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» сотрудник Образовательного центра РКФ, руководитель Дрессировочного центра Евгений Пудеев.

«Корги — это овчарка, это собака из первой группы пастушьих собак. Прошлое её богато большим рабочим использованием. У современных корги нет специального отбора по рабочим качествам, то есть нет прохождения какого-то норматива, обязательного для всех, чтобы вся порода ему соответствовала. Корги популярная среди людей порода – она в пятёрке самых популярных. Их очень много рождается каждый год. Но в соревнованиях по дрессировке, по аджилити они не идут. Им тяжелее, чем остальным, выдержать конкуренцию».

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