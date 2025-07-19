Ведущий «Модного приговора» показал редкие фото интерьера квартиры

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов опубликовал редкие фото интерьера квартиры. Снимками он поделился в Telegram-канале.

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Александр Рогов показал гостиную со светлым коридором, деревянным столом и вазой с цветами, а также кухню изумрудного цвета и голубым столом.

«Дома очень красиво! Обожаю живые цветы в интерьере», — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето.