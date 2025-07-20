Специалист рассказал, как правильно кормить питомцев в жару

В жаркую погоду особенно важно внимательно подбирать рацион для домашних животных, чтобы поддерживать их здоровье и предотвратить перегрев и возможные проблемы с пищеварением. О том, как правильно кормить и поить питомцев в жару, рассказал директор Фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

© Вечерняя Москва

Эксперт рассказал, что сухой корм при высоких температурах быстро теряет качество — его не стоит оставлять в миске дольше трех–четырех часов. Летом лучше покупать небольшие упаковки и хранить корм в герметичных контейнерах в прохладном месте.

В жару питомцам можно давать влажный корм, замороженный бульон без соли и специй, а также свежие овощи, например огурцы или кабачки. Мясо должно быть нежирным и термически обработанным.

Кормление лучше переносить на утро и вечер, когда не так жарко. Остатки пищи рекомендуется выбрасывать или хранить в холодильнике. Питомцам также важно предоставлять постоянный доступ к свежей и прохладной воде.

— Касаемо питья, в жаркие дни у питомца всегда должен быть свободный доступ к свежей и прохладной, но не холодной воде. Менять ее нужно не реже двух-трех раз в день, даже если она выглядит чистой, а в особо жаркие дни — каждые три-четыре часа, чтобы жидкость не нагревалась, не становилась застойной, — рассказал Григорий Балагуров в беседе с Life.ru.

Россиянам напомнили, что оставлять питомцев в припаркованных машинах очень опасно, в особенности в летнее время. Если животному станет плохо, пока оно будет находиться в одиночестве в автомобиле, ему могут не успеть оказать помощь.