Как проводятся выставки по пристройству животных

Тепло дома и счастье быть членом семьи — в этом году в добрые руки из столичных приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» передали более 180 животных. Многие обрели хозяев на выставках-пристройствах. Три из них провели на ВДНХ и в культурном центре «Зеленоград». Познакомиться с питомцами из приютов москвичи могли также на выставках «Уютный дом кошек» и «Четвероногий друг», на фестивалях Woof и «Лапки», который был организован при поддержке портала mos.ru.

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Как животных готовят к встрече с будущими хозяевами и что нужно, чтобы забрать четвероногого друга из приюта, рассказали эксперты комплекса городского хозяйства Москвы.

Главное — здоровье

Первый шаг в подготовке к выставке-пристройству — забота. Сперва питомца моют и расчесывают, проводят медосмотр, обрабатывают от паразитов, вакцинируют, чипируют и стерилизуют. Затем на время помещают на карантин.

«Параллельно сотрудники приюта и волонтеры будут следить за поведением четвероногого. Если он с радостью идет на руки, ластится к незнакомым волонтерам и не гавкает на других животных, то у него больше шансов отправиться на выставку-пристройство. Но это произойдет не раньше окончания карантина. Так что придется немного потерпеть. Зато потом, быть может, как рыжий пес Клин, животное обретет себе друга. Он в апреле этого года поехал на выставку “Четвероногий друг”, а с нее уже отправился в новый загородный дом с прудом неподалеку», — рассказывает Алена Пивовар, специалист по социализации животных приюта «Зеленоград».

Когда сотрудники приюта видят, что животное полностью здорово, не пугается незнакомых людей и не проявляет агрессию, его берут на выставку-пристройство. Котов и кошек могут разместить в клетках рядом с питомцами, с которыми они соседствуют и дружат в приюте.

«Так повышается шанс вместе отправиться в одну семью. Например, прошлой осенью мы проводили выставку в культурном центре “Зеленоград”. В одну клетку посадили кошку Терцию и кота Виу. Они хорошо дружили и всегда были вместе. Новые хозяева не смогли их разлучить и забрали обоих», — отмечает Алена Пивовар.

У каждой кошки в вольере есть вода, еда, лоток и лежанка, а еще любимые игрушки: удочка-дразнилка, плюшевая мышка или шарик. Поиграть с животным может как волонтер, так и любой посетитель выставки.

Особый подход в подготовке к знакомству с москвичами есть и для собак. Их к поездке на выставку-пристройство тоже начинают готовить заранее. Сначала выводят на улицу, где питомец привыкает к шуму машин, голосам прохожих и другим незнакомым звукам. Чтобы в дороге животное не укачало, его кормят не позже чем за три часа до выезда. На выставке за каждой собакой закрепляется волонтер или сотрудник приюта. Он может подкормить питомца или поиграть с ним.

Забрать питомца в семью

Когда посетитель решает взять животное в семью, для него проводят собеседование. Затем он заполняет анкету и подписывает договор, обязуясь ответственно заботиться о питомце. При этом будущий хозяин кошки или собаки должен быть старше 18 лет, иметь при себе оригинал паспорта и быть готовым обустроить жилье для нового члена семьи.

«Если владелец забирает домой кошку, ему нужно установить сетки на окна, если собаку — обустроить уголок с лежанкой и регулярно выгуливать. После подписания документа животное можно забрать сразу. Переноску для кошки временно выдадут, но ее надо будет вернуть в приют самостоятельно. Либо можно прийти со своей», — добавляет Алена Пивовар.

Передав питомца новому хозяину, эксперты не теряют с ним связь. Время от времени специалисты по социализации приютов ГБУ «Доринвест» и волонтеры-кураторы запрашивают у владельцев фото и видео животных, чтобы убедиться — те содержатся в достойных условиях и хорошо адаптируются.

Так, новый дом этой весной обрела кошка Эксти. Она попала в приют в прошлом году, тогда ей было несколько месяцев. На выставке-пристройстве в культурном центре «Зеленоград» Эксти заметила москвичка Ирина. Женщина пришла на мероприятие с мужем и сыном.

«Мы очень любим кошек, но дома не было ни одной — из-за работы в офисе боялись не дать должной заботы. Однако недавно, в начале года, я полностью перешла на удаленку, и наконец, решилась. Мы хотели взять животное именно из приюта, чтобы сделать чью-то маленькую жизнь лучше», — говорит Ирина.

Перед поездкой на выставку она просмотрела информацию о животных из приюта «Зеленоград» в каталоге и сразу обратила внимание на Эксти, ведь она была похожа на котенка, который был у Ирины в детстве. Первые дни в новом доме кошечка пряталась и не шла на руки, но уже вскоре стала привыкать — начала обследовать квартиру и подходить к домочадцам.

«И вот через три недели у нас дома — нежная, терпеливая и тактичная кошечка, которая отлично ладит с моим пятилетним сыном и очень любит порезвиться с игрушечной мышкой. Самое забавное — волонтер говорила, что в приюте Эксти не играла. Так ее преобразил новый дом», — добавляет Ирина.

Ближайшие выставки-пристройства с участием подопечных приютов ГБУ «Доринвест» пройдут в августе на площадке фестиваля городского хозяйства в «Лужниках» и осенью в культурном центре «Зеленоград». Следить за анонсами выставок можно на сайте ГБУ «Доринвест» и в социальных сетях. Там же можно ознакомиться с каталогом животных, которые ждут новый дом.

Сейчас в приютах «Зеленоград» и «Зоорассвет» живут больше 1,1 тысячи собак и свыше 570 кошек. Все животные стерилизованы, привиты и чипированы. Посетить их можно в любой день с 13:00 до 17:00 (кроме понедельника и пятницы). С собой необходимо взять паспорт. Узнать подробности можно на странице учреждения, в телеграм-канале и на странице в социально сети «ВКонтакте».

За последние 10 лет благодаря труду сотрудников ГБУ «Доринвест», волонтеров и неравнодушных москвичей новый дом обрели 1,4 тысячи собак и больше 1,5 тысячи кошек из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет».

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