Что нужно учесть при строительстве дачного туалета

Любые манипуляции с санитарными строениями, в том числе туалетами, зависят от статуса конкретного земельного участка и установленных в его отношении правил. Так, для СНТ, ИЖС и участков личного подсобного хозяйства приняты различные нормы, которые нужно учитывать, пояснила земельный юрист Лидия Восканян. Это важно, в частности, для обеспечения здоровья граждан, так как неправильное строительство туалета на участке может привести к загрязнению воды, предупредила она в беседе с 360.ru.

Помимо правил, действующих в отношении участка того или иного статуса, необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Важно помнить, что самый простой туалет с выгребной ямой создаёт риск заражения почвы и воды. А переносной биотуалет требует от владельцев правильной и экологически безопасной утилизации отходов — соблюдение этих правил контролирует Роспотребнадзор.

«Это главный контролёр за соблюдением санитарных законодательных норм. [Специалисты] обычно проводят либо плановые проверки, либо внеплановые. Также очень часто реагируют на жалобы людей», — пояснила юрист.

Также за тем, соблюдают ли владельцы участка правила землепользования и застройки, следит местная администрация и природоохранная прокуратура. Одно из ключевых правил — расположение туалета минимум в 30 метрах от водоёма, минимум в одном метре от границы с соседним участком и минимум в восьми метрах от жилого дома. Учитываются и глубина грунтовых вод, уклон участка — так, например, если туалет с выгребной ямой находится на высоком склоне, то он может «пролиться», пояснила специалист.

Заражение воды из-за туалетов зависит от специфики строения и того, как его расположили, согласилась инфекционист, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ Елена Мескина. По её словам, лучше всего к выживанию в воде адаптируются кишечные инфекции, бактерии, вирусы гепатита.

«Поэтому если человек болен гепатитом, то, конечно, этот вирус может попасть в воду», — пояснила инфекционист.

По её словам, самые высокие риски сопряжены с животноводческими фермами и птицефабриками, так как на таких объектах количество отходов и, соответственно, риски заражения выше. Как минимум, россиянам не стоит купаться в водоёмах, если поблизости есть подобные фермы или предприятия, заключила Мескина.

Напомним, управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев сообщил, что владельцам дачных участков грозит штраф за установку туалета с нарушением санитарных норм. Основной риск, по его словам, связан с выгребной ямой: если она негерметична, возможно загрязнение почвы и грунтовых вод. Кроме того, туалет нельзя размещать ближе восьми метров от жилого дома и источников питьевой воды, а в отношении соседнего участка нужно учитывать минимальную дистанцию не менее двух метров.