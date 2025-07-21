Кинолог назвала пять самых непослушных пород собак

Lenta.ru

Руководитель центра по дрессировке собак из Великобритании назвала пять популярных пород, с которыми у хозяев могут возникнуть проблемы. Об этом пишет The Sun.

Кинолог назвала пять самых непослушных пород собак
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Кинолог Элизабет Мейтленд считает, что чаще всего собаки ведут себя плохо, если хозяева не понимают их потребностей или неправильно воспитывают их. На первое место в своем списке непослушных пород она поставила лабрадоров-ретриверов. По словам Мейтленд, несмотря на дружелюбие, эти собаки не могут устоять перед вкусной едой.

«Лабрадоры — крупные собаки, и с ними может быть непросто. Они будут залезать на кухонные полки и хватать рождественский ужин прямо со столешницы», — заявила эксперт.

Она предложила использовать недоуздок и дополнительные занятия с дрессировщиком для коррекции их поведения.

На второе место Мейтленд поставила биглей. Кинолог отметила, что это очень упрямые охотничьи собаки, и если почувствуют привлекательный запах, оторвать их от цели почти невозможно. Кинолог посоветовала придумать для такого питомца игры с запахами и задачки со спрятанными лакомствами, чтобы утолить его охотничью страсть.

Третьими в своем списке Мейтленд назвала стаффордширских бультерьеров. Она отметила, что это очень преданные и отважные собаки, однако при этом они бывают очень территориальными.

«Они могут охранять свои игрушки, еду или даже место на диване. Это не каприз, а инстинкт», — пояснила кинолог.

Она отметила, что этим собакам нужна дополнительная дрессировка. При этом они хорошо реагируют на ласку, поэтому лучше не наказывать их за плохое поведение, а попытаться направить его в нужное русло.

Следующими в списке собак, у которых могут быть проблемы с поведением, Мейтленд назвала кокер-спаниелей. По словам кинолога, это очень умные и энергичные собаки, которым нужно постоянно общаться и чем-то заниматься. Иначе они становятся беспокойными и непредсказуемыми.

«Скучающий спаниель — это ураган, который ждет своего часа», — подытожила эксперт.

Последними она упомянула все виды бульдогов. Кинолог отметила, что это очень преданные собаки, но они могут быть очень упрямыми.

«Нужно научиться их мотивировать. Еда работает. Похвала работает. А попытки заставить — нет», — сказала Мейтленд.

Раннее популярный австралийский кинолог Адам Спиви назвал три породы собак, которые лучше всего подходят владельцам-новичкам. На первое место в списке эксперт поставил грейхаундов.