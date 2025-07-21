С какой частотой нужно стирать банные полотенца

Людям с инфекционными заболеваниями или ослабленным иммунитетом нужно стирать полотенца после каждого применения, а при более устойчивом здоровье — после двух использований. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Примроуз Фристоун, профессор клинической микробиологии в Университете Лестера.

По словам специалиста, после обтирания тела на ткани остаются не только частички кожи, но и миллионы микроорганизмов — бактерий и грибков, которые с каждым новым применением накапливаются и создают благоприятную среду для размножения.

«В числе этих микробов могут быть опасные патогены», — объяснила эксперт.

Профессор Фристоун сослалась на исследование, проведенное в Федеральном университете Лафии в Нигерии. В нем анализировалось многократное использование банных полотенец студентами общежития. На поверхности большинства образцов были выявлены потенциально опасные микроорганизмы, включая кишечную палочку, золотистый стафилококк и клебсиеллу — возбудителей кожных и кишечных инфекций.

«Повторное использование влажного полотенца может привести к лихорадке, астме, кожным воспалениям, раздражениям и другим осложнениям, особенно у людей с чувствительной кожей или нарушениями иммунной защиты», — объяснила микробиолог. По ее словам, текстура полотенец способствует удержанию влаги, а влажная среда ускоряет размножение патогенных микроорганизмов.

Чтобы снизить риск заражения, Фристоун рекомендует стирать полотенца при температуре не ниже 60 °C с использованием стирального порошка. Горячая вода, по ее словам, позволяет уничтожить бактерии, грибки, вирусы и устраняет неприятные запахи. Хранить полотенца следует только в полностью сухом состоянии, в прохладном и хорошо проветриваемом месте.