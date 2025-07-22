Чем хороша медуница и как правильно за ней ухаживать

Медуница — нежное красивое растение, которое меняет окраску прямо во время цветения. Этот многолетник можно использовать как почвопокровное растение — медуница способна разрастаться роскошным цветущим ковром. «Лента.ру» рассказывает, как правильно сажать цветок, как ухаживать за ним, как бороться с вредителями и болезнями.

© Lenta.ru

Медуница: что за растение

Как выглядит медуница

Медуница — это многолетнее растение семейства бурачниковые. Высота кустиков — от 15 до 30 сантиметров, листья вытянутые, с бело-серебристыми или светло-зелеными пятнами.

Главная особенность медуницы — она может менять окраску своих цветков. Они распускаются розовыми, а затем цвет становится насыщенно-синим

Цвести медуница начинает ранней весной и продолжает в течение нескольких месяцев, радуя садоводов своими необычными цветами и листьями.

Почему так называется

«На русском языке цветок носит название "медуница", поскольку его особенно любят пчелы, причем это один из самых ранних медоносов. В латинском же языке растение называется pulmonaria, в переводе на русский — "легочный". Это связано с тем, что несколько сотен лет назад отвар из медуницы использовали для лечения заболеваний легких и дыхательных путей», — пояснил в беседе с «Лентой.ру» главный агроном компании «Агро Лидер» Валерий Василенко.

Виды и сорта медуницы

Всего в мире сейчас насчитывается до 70 видов медуницы. В России это растение распространено широко, но чаще всего, по словам Василенко, можно встретить следующие виды и их сорта.

Медуница лекарственная

Кустики этого вида медуницы высотой от 10 до 30 сантиметров. Крупные листья в длину могут достигать 15 сантиметров. В южных районах России лекарственная медуница начинает цвести розово-красными цветами в конце марта, а в средней полосе — в начале мая. Этот вид медуницы выращивают для последующей засушки в лекарственные травяные сборы.

Особенность медуницы лекарственной — в ее применении. Помимо лечебных травяных сборов, она может использоваться в блюдах высокой кухни. Шеф-повара добавляют ее в салаты или к горячим блюдам для придания им привкуса вермута.

Самые распространенные сорта медуницы лекарственной:

«Коралл» (Coral) — кораллово-красные цветки (с течением времени цветки окрашиваются в синий), листья — темно-зеленые, с крупными белыми пятнами;

«Вайт Вингс» (White Wings) — кипенно-белые цветы с розовой серединкой (окрашиваются в бледно-синий по ходу цветения), листья — темно-зеленые, с белыми пятнами;

«Кембридж Блю» (Cambridge Blue) — цветы бледно-розовые, с течением времени становятся бледно-голубыми. Листья широкие, в виде вытянутого сердца, с серебристыми и белыми пятнышками.

Медуница узколистная

Медуница высотой 20-30 сантиметров с синеватыми или розово-фиолетовыми цветами. Продолговатые узкие листья без пятен, зато покрыты плотной шершавой опушкой. Выращивается реже — в России ее можно встретить чаще всего в Калининградской области. Наиболее популярные сорта:

«Азуреа» (Azurea) — медуница с очень длинными (до 35-40 сантиметров) узкими листьями, с цветами розового оттенка, которые по ходу цветения становятся васильковыми;

«Салмон Глоу» (Salmon Glow) — растение с темно-зелеными листьями и яркими цветами лососевого оттенка;

«Блюс Меер» (Blaues Meer) — медуница с листьями светлого зеленого цвета и россыпью цветов, которые переливаются оттенками от бледно-голубого до бледно-фиолетового.

Медуница сахарная

Главная особенность этого растения в том, что оно вечнозеленое — даже к зиме листья сахарной медуницы остаются целыми. Растение высотой от 15 до 30 сантиметров, его кусты склонны разрастаться широкими темно-зелеными коврами. Цветы появляются в конце апреля и сначала имеют кирпично-красную окраску, которая потом постепенно превращается в фиолетовую. Популярные сорта:

«Миссис Мун» (Mrs. Moon) — темно-зеленые листья с серебристыми пятнами, цветы голубые, с течением времени становятся фиолетовыми;

«Дора Биквелд» (Dora Biekveld) — медуница со светло-зелеными листьями и ярко-розовыми цветами.

Другие виды медуницы

В России встречаются реже:

медуница длиннолистная;

медуница неясная;

медуница красная (в природе России этот вид почти не распространен, его сажают только в садах; естественное распространение красной медуницы — скорее в горных районах Венгрии, Албании и Болгарии).

Когда и как сажать медуницу

Оптимальное время посадки — ранняя весна или ранняя осень.

«Важно выбрать полутень или рассеянный свет, поскольку прямые солнечные лучи негативно влияют на рост растения. Почва должна быть рыхлой, плодородной и умеренно влажной. Перед посадкой участок желательно удобрить компостом или перегноем», — посоветовал Валерий Василенко.

Сажать медуницу можно как семенами прямо в открытый грунт, так и рассадой.

Посадка медуницы семенами в открытый грунт

Перед тем как посадить семена в открытый грунт, лучше всего замочить их, чтобы облегчить проращивание. Вот пошаговая инструкция.

Смочите ватные диски, бумажные салфетки или отрезы ткани теплой водой, так чтобы они были влажными, но не плавали в воде. Разложите на них в один слой семена медуницы. Закройте вторым слоем ткани или бумажных салфеток и увлажните из пульверизатора.

Оставить семена так нужно на один-два дня, периодически увлажняя ткань и открывая ее, чтобы дать медунице проветриться. Если не сделать последнее, семена могут начать гнить или покрываться плесенью.

Когда оболочка семян немного размякнет, можно высаживать их в открытый грунт.

Наметьте грядки торцевой частью тяпки: глубина заделки семян медуницы составляет не более двух сантиметров. Увлажните грядки при помощи лейки с насадкой-диффузором. Аккуратно разложите семена, расстояние между растениями должно составлять около 20-30 сантиметров. Слегка присыпьте землей сверху, не более чем на 1-1,5 сантиметра.

Посадка медуницы рассадой

Рассаду медуницы можно купить готовую, а можно вырастить самостоятельно.

При покупке рассады важно убедиться, что корни саженцев хорошо развиты и здоровы. Если есть малейшие сомнения — лучше отказаться от покупки.

Для самостоятельного выращивания медуницы на рассаду нужно подготовить семена, так же как для посева в открытый грунт. После чего высадить их по одному в маленькие стаканчики (например, из-под йогурта) или в торфяные таблетки и закрыть пленкой или стеклом. Периодически посадки нужно приоткрывать, чтобы дать им проветриться, а как только появятся первые всходы, пленку надо полностью снять.

Пересаживать рассаду медуницы в открытый грунт можно на стадии появления четырех-шести настоящих листьев.

Уход за медуницей

Для правильного роста и развития медунице необходимы регулярный полив и подкормка.

Полив должен быть умеренным, даже в засушливые периоды. Необходимо избегать переувлажнения почвы, так как это может привести к загниванию корней.

«Регулярно удаляйте сорняки вокруг растений, это поможет в профилактике появления тли. Мульчируйте почву торфом или древесной щепой», — посоветовал Василенко.

Чем подкормить

Весной перед началом активного роста рекомендуется внести комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, — к примеру, «Азофоску».

Подкормку проводят раз в две-три недели до конца периода цветения.

Осенью также полезно добавить органические удобрения — например, «Биогумус», компост или перепревший навоз.

Размножение медуницы

Размножают медуницу чаще всего делением куста. Делают это поздней весной или ранней осенью.

Растение аккуратно извлеките из грунта, очистите от старой земли. Разделите куст острым ножом на части, так чтобы у каждой из них был участок с жизнеспособными корнями. Каждую часть высадите отдельно в открытый грунт на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга.

Болезни и вредители

Хотя медуница считается достаточно устойчивым растением, она все же подвержена воздействию некоторых болезней и вредителей, отметил Валерий Василенко.

Болезни

Фитофтороз

Симптомы: появляются коричневые или черные сухие пятна на листьях и стеблях, начинают подгнивать корни.

появляются коричневые или черные сухие пятна на листьях и стеблях, начинают подгнивать корни. Причины: болезнь возникает из-за чрезмерного полива и недостаточного проветривания кустов.

болезнь возникает из-за чрезмерного полива и недостаточного проветривания кустов. Что делать: чтобы предотвратить фитофтороз, лучше заранее обеспечить хороший дренаж почвы и сажать кусты на расстоянии друг от друга. А если медуница уже заболела, пораженные части растения или его целиком нужно удалить, а соседние кусты обработать противогрибковыми препаратами.

Корневая гниль

Симптомы: пожелтение и увядание листьев, растение начинает сильно тормозить в росте — на самом деле это начали гнить корни.

пожелтение и увядание листьев, растение начинает сильно тормозить в росте — на самом деле это начали гнить корни. Причины: заболевание возникает при чрезмерном поливе и застое воды в почве.

заболевание возникает при чрезмерном поливе и застое воды в почве. Что делать: корневую гниль невозможно обратить вспять — пораженные растения придется просто выкопать и утилизировать. И впоследствии уменьшить полив и установить дренаж.

Вредители

Паутинный клещ

Симптомы: черные точки на нижней части листа, небольшие желтые пятна на верхней.

черные точки на нижней части листа, небольшие желтые пятна на верхней. Причины: паутинные клещи часто появляются в условиях сухого воздуха и высокой температуры.

паутинные клещи часто появляются в условиях сухого воздуха и высокой температуры. Что делать: промыть каждый лист теплой водой с небольшим количеством мыла, после чего обработать инсектицидами. Для того чтобы паутинный клещ больше не появлялся, периодически по утрам или вечерам, на заходе солнца, в теплое время года увлажняйте медуницу по листьям.

Тля