Чем хороша медуница и как правильно за ней ухаживать

Медуница: описание, фото, выращивание. Как правильно ухаживать за растением
Медуница — нежное красивое растение, которое меняет окраску прямо во время цветения. Этот многолетник можно использовать как почвопокровное растение — медуница способна разрастаться роскошным цветущим ковром. «Лента.ру» рассказывает, как правильно сажать цветок, как ухаживать за ним, как бороться с вредителями и болезнями.
Медуница: что за растение
Как выглядит медуница
Медуница — это многолетнее растение семейства бурачниковые. Высота кустиков — от 15 до 30 сантиметров, листья вытянутые, с бело-серебристыми или светло-зелеными пятнами.
Главная особенность медуницы — она может менять окраску своих цветков. Они распускаются розовыми, а затем цвет становится насыщенно-синим
Цвести медуница начинает ранней весной и продолжает в течение нескольких месяцев, радуя садоводов своими необычными цветами и листьями.
Почему так называется
«На русском языке цветок носит название "медуница", поскольку его особенно любят пчелы, причем это один из самых ранних медоносов. В латинском же языке растение называется pulmonaria, в переводе на русский — "легочный". Это связано с тем, что несколько сотен лет назад отвар из медуницы использовали для лечения заболеваний легких и дыхательных путей», — пояснил в беседе с «Лентой.ру» главный агроном компании «Агро Лидер» Валерий Василенко.
Виды и сорта медуницы
Всего в мире сейчас насчитывается до 70 видов медуницы. В России это растение распространено широко, но чаще всего, по словам Василенко, можно встретить следующие виды и их сорта.
Медуница лекарственная
Кустики этого вида медуницы высотой от 10 до 30 сантиметров. Крупные листья в длину могут достигать 15 сантиметров. В южных районах России лекарственная медуница начинает цвести розово-красными цветами в конце марта, а в средней полосе — в начале мая. Этот вид медуницы выращивают для последующей засушки в лекарственные травяные сборы.
Особенность медуницы лекарственной — в ее применении. Помимо лечебных травяных сборов, она может использоваться в блюдах высокой кухни. Шеф-повара добавляют ее в салаты или к горячим блюдам для придания им привкуса вермута.
Самые распространенные сорта медуницы лекарственной:
- «Коралл» (Coral) — кораллово-красные цветки (с течением времени цветки окрашиваются в синий), листья — темно-зеленые, с крупными белыми пятнами;
- «Вайт Вингс» (White Wings) — кипенно-белые цветы с розовой серединкой (окрашиваются в бледно-синий по ходу цветения), листья — темно-зеленые, с белыми пятнами;
- «Кембридж Блю» (Cambridge Blue) — цветы бледно-розовые, с течением времени становятся бледно-голубыми. Листья широкие, в виде вытянутого сердца, с серебристыми и белыми пятнышками.
Медуница узколистная
Медуница высотой 20-30 сантиметров с синеватыми или розово-фиолетовыми цветами. Продолговатые узкие листья без пятен, зато покрыты плотной шершавой опушкой. Выращивается реже — в России ее можно встретить чаще всего в Калининградской области. Наиболее популярные сорта:
- «Азуреа» (Azurea) — медуница с очень длинными (до 35-40 сантиметров) узкими листьями, с цветами розового оттенка, которые по ходу цветения становятся васильковыми;
- «Салмон Глоу» (Salmon Glow) — растение с темно-зелеными листьями и яркими цветами лососевого оттенка;
- «Блюс Меер» (Blaues Meer) — медуница с листьями светлого зеленого цвета и россыпью цветов, которые переливаются оттенками от бледно-голубого до бледно-фиолетового.
Медуница сахарная
Главная особенность этого растения в том, что оно вечнозеленое — даже к зиме листья сахарной медуницы остаются целыми. Растение высотой от 15 до 30 сантиметров, его кусты склонны разрастаться широкими темно-зелеными коврами. Цветы появляются в конце апреля и сначала имеют кирпично-красную окраску, которая потом постепенно превращается в фиолетовую. Популярные сорта:
- «Миссис Мун» (Mrs. Moon) — темно-зеленые листья с серебристыми пятнами, цветы голубые, с течением времени становятся фиолетовыми;
- «Дора Биквелд» (Dora Biekveld) — медуница со светло-зелеными листьями и ярко-розовыми цветами.
Другие виды медуницы
В России встречаются реже:
- медуница длиннолистная;
- медуница неясная;
- медуница красная (в природе России этот вид почти не распространен, его сажают только в садах; естественное распространение красной медуницы — скорее в горных районах Венгрии, Албании и Болгарии).
Когда и как сажать медуницу
Оптимальное время посадки — ранняя весна или ранняя осень.
«Важно выбрать полутень или рассеянный свет, поскольку прямые солнечные лучи негативно влияют на рост растения. Почва должна быть рыхлой, плодородной и умеренно влажной. Перед посадкой участок желательно удобрить компостом или перегноем», — посоветовал Валерий Василенко.
Сажать медуницу можно как семенами прямо в открытый грунт, так и рассадой.
Посадка медуницы семенами в открытый грунт
Перед тем как посадить семена в открытый грунт, лучше всего замочить их, чтобы облегчить проращивание. Вот пошаговая инструкция.
- Смочите ватные диски, бумажные салфетки или отрезы ткани теплой водой, так чтобы они были влажными, но не плавали в воде.
- Разложите на них в один слой семена медуницы.
- Закройте вторым слоем ткани или бумажных салфеток и увлажните из пульверизатора.
Оставить семена так нужно на один-два дня, периодически увлажняя ткань и открывая ее, чтобы дать медунице проветриться. Если не сделать последнее, семена могут начать гнить или покрываться плесенью.
Когда оболочка семян немного размякнет, можно высаживать их в открытый грунт.
- Наметьте грядки торцевой частью тяпки: глубина заделки семян медуницы составляет не более двух сантиметров.
- Увлажните грядки при помощи лейки с насадкой-диффузором.
- Аккуратно разложите семена, расстояние между растениями должно составлять около 20-30 сантиметров.
- Слегка присыпьте землей сверху, не более чем на 1-1,5 сантиметра.
Посадка медуницы рассадой
Рассаду медуницы можно купить готовую, а можно вырастить самостоятельно.
При покупке рассады важно убедиться, что корни саженцев хорошо развиты и здоровы. Если есть малейшие сомнения — лучше отказаться от покупки.
Для самостоятельного выращивания медуницы на рассаду нужно подготовить семена, так же как для посева в открытый грунт. После чего высадить их по одному в маленькие стаканчики (например, из-под йогурта) или в торфяные таблетки и закрыть пленкой или стеклом. Периодически посадки нужно приоткрывать, чтобы дать им проветриться, а как только появятся первые всходы, пленку надо полностью снять.
Пересаживать рассаду медуницы в открытый грунт можно на стадии появления четырех-шести настоящих листьев.
Уход за медуницей
Для правильного роста и развития медунице необходимы регулярный полив и подкормка.
Полив должен быть умеренным, даже в засушливые периоды. Необходимо избегать переувлажнения почвы, так как это может привести к загниванию корней.
«Регулярно удаляйте сорняки вокруг растений, это поможет в профилактике появления тли. Мульчируйте почву торфом или древесной щепой», — посоветовал Василенко.
Чем подкормить
Весной перед началом активного роста рекомендуется внести комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, — к примеру, «Азофоску».
Подкормку проводят раз в две-три недели до конца периода цветения.
Осенью также полезно добавить органические удобрения — например, «Биогумус», компост или перепревший навоз.
Размножение медуницы
Размножают медуницу чаще всего делением куста. Делают это поздней весной или ранней осенью.
- Растение аккуратно извлеките из грунта, очистите от старой земли.
- Разделите куст острым ножом на части, так чтобы у каждой из них был участок с жизнеспособными корнями.
- Каждую часть высадите отдельно в открытый грунт на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга.
Болезни и вредители
Хотя медуница считается достаточно устойчивым растением, она все же подвержена воздействию некоторых болезней и вредителей, отметил Валерий Василенко.
Болезни
Фитофтороз
- Симптомы: появляются коричневые или черные сухие пятна на листьях и стеблях, начинают подгнивать корни.
- Причины: болезнь возникает из-за чрезмерного полива и недостаточного проветривания кустов.
- Что делать: чтобы предотвратить фитофтороз, лучше заранее обеспечить хороший дренаж почвы и сажать кусты на расстоянии друг от друга. А если медуница уже заболела, пораженные части растения или его целиком нужно удалить, а соседние кусты обработать противогрибковыми препаратами.
Корневая гниль
- Симптомы: пожелтение и увядание листьев, растение начинает сильно тормозить в росте — на самом деле это начали гнить корни.
- Причины: заболевание возникает при чрезмерном поливе и застое воды в почве.
- Что делать: корневую гниль невозможно обратить вспять — пораженные растения придется просто выкопать и утилизировать. И впоследствии уменьшить полив и установить дренаж.
Вредители
Паутинный клещ
- Симптомы: черные точки на нижней части листа, небольшие желтые пятна на верхней.
- Причины: паутинные клещи часто появляются в условиях сухого воздуха и высокой температуры.
- Что делать: промыть каждый лист теплой водой с небольшим количеством мыла, после чего обработать инсектицидами. Для того чтобы паутинный клещ больше не появлялся, периодически по утрам или вечерам, на заходе солнца, в теплое время года увлажняйте медуницу по листьям.
Тля
- Симптомы: тля скапливается на молодых побегах и бутонах, эти мелкие насекомые питаются соком растения.
- Причины: переувлажнение почвы и активно растущие вокруг кустов медуницы сорняки.
- Что делать: регулярно осматривать растения, чтобы вовремя отследить появление проблемы. Вовремя удалять сорняки и умеренно поливать медуницу. Если тля все-таки обнаружилась, можно экстренно обработать растение раствором хозяйственного мыла, а после — инсектицидами, например «Фитовермом».