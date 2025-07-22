Когда и как нужно собирать чеснок в 2025 году

Жители садов в Новосибирске с нетерпением ждут урожая чеснока — ароматного и полезного овоща, который используют в кухне и медицине. Чтобы получить хороший урожай, важно вовремя его убрать с грядок. Агроном Илья Воробьёв рассказал, когда лучше всего собирать чеснок в 2025 году, учитывая особенности климата и развитие растений, пишет Сиб.фм.

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Он объяснил, что сроки сбора зависят от вида чеснока: озимого (сажают осенью) и ярового (сажают весной). Озимый чеснок обычно созревает раньше — примерно в конце июля или начале августа. Яровой же собирают чуть позже — в конце августа или начале сентября. Но точные даты могут меняться из-за погоды в конкретном году.

Чтобы понять, что чеснок готов к уборке, нужно смотреть на признаки. Для озимого чеснока это пожелтение и полегание листьев, трещины на головках и выпрямление стрелок. Для ярового — пожелтение большинства листьев, размягчение стебля и тонкая шелуха.

В 2025 году погода может повлиять на сроки сбора. Жаркое и сухое лето ускорит созревание, а холодное или дождливое — замедлит его. Если лето будет очень жарким, лучше начать проверять чеснок раньше обычного, чтобы не перезрел. При дождливой погоде стоит подождать, чтобы головки набрали массу и не были водянистыми.

Итак, по мнению Ильи Воробьёва, собирать озимый чеснок лучше всего в конце июля — начале августа, а яровой — в конце августа — начале сентября. Но точное время зависит от погоды летом. Поэтому садоводам важно следить за растениями и ориентироваться по признакам готовности.

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