Как помочь питомцу пережить разлуку с хозяином

Игрушки с запахом хозяина помогут питомцам легче пережить разлуку с ним. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Кроме того, важно поддерживать привычный распорядок дня, включая регулярные прогулки и кормление, постараться создать комфортную обстановку и избегать драматичных прощаний с животным. Можно также использовать интерактивные игрушки для стимуляции умственной активности.

«Если ваше отсутствие длительное, не стесняйтесь обратиться за помощью к родственникам, друзьям или профессиональным дрессировщикам. Врач или поведенческий специалист может подсказать, как справиться с тревогой питомца», — добавили в сообщении.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что при уходе на работу не рекомендуется оставлять включенными электроприборы, в том числе кондиционер. Однако собаке, в отсутствие хозяев, все равно необходим комфорт. Он посоветовал зашторить и закрыть окна, а также завесить их мокрыми простынями. Испарение воды, по его словам, будет контролировать температуру воздуха в помещении.