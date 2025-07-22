Каким бывает керамогранит и как его использовать в интерьере

Керамогранит - искусственный материал, ставший отличной альтернативой натуральному камню. Он практически универсальный: подходит для укладки на пол и стены, в ванную и на кухню, его можно монтировать в помещении и на открытых пространствах, например веранде. Представляет собой плиты разного размера, фактуры и цвета. Его ценят за долговечность, прочность, водостойкость и большой выбор дизайнов. Керамогранит стал очень востребованным отделочным материалом в последние годы. Чем он заслужил такую популярность? В статье расскажем о преимуществах использования керамогранита в интерьере, критериях выбора и о том, как применять покрытие в отделке.

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Керамогранит стал популярным материалом благодаря его функциональности, отличным эксплуатационным свойствам и более доступной цене по сравнению с природным камнем. Его изготавливают из обожженной глины, шпата, кварца с добавлением красящих пигментов. Все компоненты измельчают, смешивают в определенных пропорциях, окрашивают. Далее идет процесс сушки полученного порошка. Затем осуществляется прессование при формовке. Плиты также сушат, а затем отправляют в печь на обжиг при температуре 1300°С. Завершающий этап - полировка для придания необходимой фактуры.

Многие ошибочно думают, что керамогранит и керамическая плитка это одно и то же. Это не так, материалы отличаются и составом, и процессом производства. Поэтому у них разные физические свойства и сфера применения.

Виды керамогранита

В процессе производства керамограниту можно задать определенные свойства и особенности. Существует семь самых распространенных видов данного покрытия:

технический - самый недорогой вид керамогранита в силу того, что он не поддается обработке после обжига. Внешне похож на натуральный камень;

глазурованный - керамогранит, который после обжига покрывают глазурью и обжигают повторно. В результате получается особо привлекательный материал;

матовый - напольное покрытие с приятной матовой поверхностью. Добиться подобного эффекта получается благодаря исключению этапа полировки;

полированный - керамогранит с зеркальным блеском и безупречной структурой. Используется для облицовки стен;

структурированный - покрытие, имитирующее природные материалы - дерево, природный камень, кожу, ткань. Обладает рельефом и особой фактурой;

сатинированный - керамогранит, на который перед обжигом наносят минеральные соли. В результате получаются плиты с легким блеском;

лаппатированный - вид керамогранита, при производстве которого поверхность обрабатывают путем неравномерной шлифовки, чередуя полированные и неполированные участки.

У керамогранита множество классификаций по техническим параметрам и внешним признакам.

Технические характеристики

Сфера применения

Выделяют настенные и напольные варианты керамогранита. Первый обозначается знаком "ладони", второй - "ступни". Важно укладывать керамогранит подходящей категории.

Износостойкость

Устойчивость к истиранию определяется по шкале PEI (Porcelain Enamel Institute):

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Степень сопротивления скольжению

Безопасность напольного покрытия напрямую зависит от коэффициента трения. Определяется данный показатель согласно европейским стандартам DIN 51130 и DIN 51097:

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Внешние признаки

Размер

Важный показатель, от которого складывается общее впечатление от созданного интерьера. Обязательно учитывайте, что крупноформатная плитка может не вписаться в дизайн небольшой комнаты и, напротив, компактный формат потеряется в большом помещении.

Самые популярные размеры - 300х300 мм, 450х450 мм и 600х600 мм. Для индивидуального проекта подойдут и нестандартные форматы - 50х50 мм, 200х200 мм, 150х300 мм, 300х450 мм, 300х600 мм, 400х400 мм.

Цвет

Выбор цвета зависит от поставленной цели. Беспроигрышный вариант - универсальные природные оттенки: бежевый, коричневый, терракотовый.

Светлые тона визуально расширяют пространство. Темные придают камерности. Наиболее практична темно-серая палитра.

Толщина

Максимальная толщина - 30 мм, минимальная - 3 мм. Толстый керамогранит не используют для покрытия пола в жилье, они подходят для улицы и промышленных помещений. Для напольного керамогранита в доме рекомендуется толщина 8-9 мм.

Калибр

Обязательно обращайте внимание на маркировку. Калибр - это диапазон размеров плитки. Допустимая разница между границами - до 1 мм. Минимальной она будет только у соседних калибров.

Тон

Важно: керамогранит одной серии может отличаться по тону, если вы, например, докупаете материал. Но он должен быть одинаковым для всех плиток. Поэтому нужно брать керамогранит из одной партии.

Область применения такой отделки шире, чем кажется на первый взгляд. Традиционно керамогранит укладывают на пол, но его свойства позволяют применять материал практически на всех поверхностях. Рассмотрим направления, где керамогранит проявляет свои лучшие качества.

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Большое разнообразие фактур и дизайнов позволит эффектно обыграть любое пространство. Наиболее востребована фактуры под мрамор, бетон, дерево.

Выбрав керамогранит, имитирующий природные материалы, его можно органично вписать в пространство. Узнаваемая текстура благородного камня или фактура дерева наполнят помещение особой эстетикой.

Мраморная отделка дает возможность расширить границы за счет глянцевой поверхности, которая отражает свет. Подойдет для классического интерьера.

Бетон с его брутальностью станет отличным дополнением таких стилей как лофт и минимализм. Серая гамма оттенит более насыщенные цвета наполнения пространства.

Керамогранит под дерево - один из самых распространенных вариантов отделки пола. Он визуально нивелирует холодную поверхность, добавляет интерьеру тепла и уюта. Подходит практически для любого стиля.

Где используется керамогранит

Ванная, кухня, коридор

Керамогранит в отделке ванной - популярный вариант отделки. В маленьких ванных и туалетах лучше использовать покрытие светлых цветов с глянцевой поверхностью. Она отражает свет и тем самым зрительно расширяет пространство. Керамогранит укладывается не только на пол, им облицовывают и стены. Но если вы не решаетесь полностью отделать их данным материалом, можно сделать вставку-панно такого же формата, как на полу, но, например, другого цвета.

На кухне керамогранитом может быть отделана практически любая поверхность, даже обеденный стол и рабочая столешница. А фартук, стены и пол - это уже традиционное решение в современных интерьерах.

Зона в прихожей не является влажной, как, например, ванная комната. Но при этом здесь оставляют мокрую одежду и обувь. Керамогранит в таком случае становится идеальным покрытием. Он влагостойкий, обладает противоскользящими свойствами, не теряет свой первоначальный вид долгие годы.

Облицовка фасада

Керамогранитное покрытие для фасада - не самый распространенный вариант отделки, но он заслуженно становится отличной альтернативой натуральным материалам. Разнообразие цветов и дизайнов позволяет создавать красивую, практичную поверхность.

Керамогранит для отделки фасада лучше выдерживает механические воздействия, устойчив к перепаду температур, не боится воды, не выцветает под воздействием солнечных лучей, обладает грязеотталкивающими свойствами.

Важно: выбирайте не самый крупный формат, иначе процесс укладки будет трудоемким из-за большого веса плит.

Уличные и коммерческие помещения

Материал, предназначенный для наружной укладки и укладки в коммерческих помещениях, отличается от того, что применяется в доме.

Первое отличие - это толщина. Для такой отделки она варьируется в диапазоне от 20 до 30 мм.

Второе - технология укладки. Керамогранит недопустимо укладывать без швов в связи с перепадами температур. Из-за этого происходит расширение или сжатие плитки. Поэтому при укладке необходимо оставлять зазор от 0,5 до 3 мм.

Третье отличие - устойчивость облицовки к дополнительным нагрузкам. Плитка, используемая для этих целей, должна быть максимально прочной.

Укладка керамогранита

Что нужно знать перед укладкой

До непосредственной укладки керамогранита нужно все заранее спланировать и купить необходимые материалы. Причем к их выбору важно отнестись с особой ответственностью. От этого зависит то, как ляжет керамогранит и как долго прослужит.

Монтаж керамогранита на пол начинается с подготовки основания. Плитка отличается большим весом и при наличии даже небольших неровностей основания она может деформироваться и треснуть.

При подготовке бетонного основания важно учесть следующие нюансы:

качество стяжки. Бетонная стяжка пола требует времени на полное высыхание и затвердевание. Если пренебречь этим требованием, возникнут проблемы с облицовкой;

отсутствие трещин. Если они есть, их необходимо устранить с помощью металлического армирования, эпоксидной смолы или специального клея;

ровность поверхности. Присутствие неровностей повлечет за собой повышенную нагрузку на плитку, что со временем приведет к ее растрескиванию. Поэтому крайне важно добиться идеально ровной поверхности основания. При этом она может иметь уклон, например, для стока воды в душевой;

адгезия. Керамогранит - материал слабой проницаемости, поэтому при его укладке важно обеспечить хорошее сцепление с основанием. Обязательно нужно очистить и обезжирить поверхность в случае необходимости. Также требуется покрыть основание грунтовкой под керамогранит для увеличения проникающей способности клея.

В домах из бруса, каркасных домах основание полов - деревянное. При укладке керамогранита в данном случае также нужно учесть ряд моментов. Важно правильно смонтировать основание. На черновой пол укладываются лаги на расстоянии 15-20 см. Это уменьшит и распределит нагрузку на пол. Промежутки между лагами заполняют, например, керамзитом, а сверху их зашивают доской. Все деревянные элементы обрабатывают антисептиком и монтируют гидроизоляцию. Далее готовят непосредственное основание. Есть два способа. Первый - сделать армирующую сетку и залить пол цементной стяжкой. Далее следовать по тому же алгоритму, как и при укладке керамогранита на бетонный пол. Во втором случае - уложить под керамогранит несколько слоев влагостойкого гипсокартона.

Клей для керамогранита - какой выбрать

В силу того, что керамогранит плохо впитывает влагу, важно выбирать специальный клей. На нем должна быть пометка - "для керамогранита". Существуют такие виды клея:

цементный. Самый распространенный, практичный, универсальный и бюджетный вариант. При использовании для внешней отделки или монтаже крупноформатного керамогранита в состав включают специальные добавки;

эпоксидный. Используется во влажных помещениях, на улице или в химически активной среде. Максимально прочный состав, но сложный в работе;

дисперсионный. Представляет собой готовую пасту. Используется для оснований, который могут деформироваться - для дерева или гипсокартона. Он влагостойкий, не дает усадку. Но это более дорогой вариант.

Можно ли укладывать керамогранит самостоятельно?

Укладывать керамогранит самостоятельно возможно. Но необходим некоторый опыт и изучение тонкостей.

Шаги при укладки керамогранита:

Расчет материалов. Необходимо приобрести материал на весь пол с учетом запаса на случай повреждения плитки. Докупить ее в случае нехватки будет сложнее, да и тон может не совпасть, если партии будут разные. Подготовка основания. Оно должно быть ровным и чистым. Поверхность грунтуют и в случае необходимости производят гидроизоляцию. Разметка выкладки плит. Ее делают с помощью обычной рулетки, шнура или лазерной рулетки. Укладка покрытия. Керамогранит можно укладывать разными способами: от центра помещения, от дальнего видимого угла или от ближнего угла к двери. Затирка швов. Важно: данный процесс осуществляется только после полного высыхания клея.

Если есть сомнения в своих силах, следует обратиться к профессионалу.

Как выбрать керамогранит: советы и рекомендации

На что обращать внимание в магазине:

Совпадение по оттенку и цвету каждой упаковки. Одна партия имеет одинаковую маркировку. Наличие рельефа на тыльной стороне плитки в виде квадратов 2х2 см. Маркировка. "Снежинка" указывает на морозостойкий материал, "ступня" на повышенную износостойкость. Отсутствие дефектов. Обязательно проверьте керамогранит на целостность. На нем не должно быть царапин и трещин. Калибровка. Этот показатель должен быть одинаковым на всех упаковках. Большая погрешность недопустима. Качество. Чтобы его проверить, нарисуйте черту спиртосодержащим маркером и протрите через пару минут. Если она полностью сотрется - качество плитки высокое.

Варианты по прочности (PEI), толщине и классу износостойкости

Универсальным решением для укладки пола в доме или квартире является керамогранит с классом износостойкости PEI II и толщиной 8-9 мм. Для ванной, кухни и коридора приобретайте керамогранит с сопротивлением скольжению R10-R11, чтобы минимизировать риск падений.

Для эффекта монолитного покрытия выбирайте ректифицированную плитку. Для напольной облицовки лучше использовать матовый и структурированный керамогранит. Полированный выглядит красиво, но при попадании воды он становится небезопасным. Альтернативой может стать лаппатированная плитка. Чем больше на ней шероховатостей, тем лучше.

При выборе керамогранита для фасада важен размер плит. Наиболее подходящие габариты базовых вариантов плиток с фактурой под камень - 600×600 и 1200×600 мм. Они позволяют быстро облицевать всю площадь дома и обеспечить некую монолитность благодаря меньшему количеству швов. В случае выбора плит, имитирующих деревянные панели, лучше отдать предпочтение узким, похожим на доски. Так дом будет словно обшит деревом.

Выбирая керамогранит для фасада, важно помнить о таких критериях, как толщина и масса плит. В среднем толщина варьируется от 8 до 12 мм, есть вариант толщиной 20 мм. Перед облицовкой обязательно производится расчет нагрузки, которую керамогранит будет оказывать на фасад дома.

Если вопрос безопасности является первоочередным, обратите внимание на показатель сопротивления скольжению. Керамогранит с коэффициентами R10 и R11 можно укладывать во всех жилых помещениях. Плитка R12 и R13 имеет выраженную рельефную поверхность и не скользит даже под дождем, что делает ее идеальным вариантом для открытых террас. Для сухих помещений оптимален керамогранит с маркировкой А, для душевых и бассейнов - В и С.

Часто задаваемые вопросы

Что лучше: плитка или керамогранит?

Ответ на этот вопрос зависит от поставленной цели. Если важно сэкономить бюджет и сделать ремонт без привлечения профессионалов, следует выбрать керамическую плитку. А тем, кому важна повышенная прочность, низкий коэффициент водопоглощения и реалистичная имитация натуральных материалов, стоит подумать о приобретении керамогранита.

Можно ли класть керамогранит на стены?

Да, керамогранит подходит для укладки на стены. Но важны его характеристики. Он более легкий, чем тот, что укладывается на пол. Толщина и размер также разные. Напольный керамогранит должен выдерживать большие нагрузки. Его толщина - обычно от 8 до 10 мм. Поверхность - шероховатая для лучшего сцепление с обувью. Размеры - чаще большие, например, 600×600 мм, 800×800 мм, 1200×600 мм. В дизайне отдается предпочтение более темным и практичным оттенкам, маскирующим загрязнения. Настенный керамогранит обычно не подвержен тяжелым нагрузкам. Поэтому достаточно толщины от 4 до 6 мм. Поверхность может быть гладкой. Размеры обычно меньше: 300×600 мм, 200×400 мм. Цвета - более светлые, визуально расширяющие пространство и добавляющие в помещение света.

Подходит ли керамогранит для теплого пола?

Керамогранит можно укладывать на теплый пол, причем любой его тип.

Водяной - популярный вид обогрева, особенно в коттеджах. Значительный процент конструкции занимает теплоизоляционная подложка и стяжка. Это дорогостоящий вариант, так как требуется капитальный ремонт и соблюдение регламентов. Также необходимо регулярно осматривать его на наличие протечек. Если они появятся, придется проводить демонтаж покрытия.

Электрический включает менее габаритные нагревательные детали, устанавливаемые в стяжку или непосредственно под напольное покрытие. Особое внимание необходимо уделить слою, защищающему от взаимодействия с влагой. Если стяжка тонкая, желательно замешивать раствор с пластификатором или покрывать ее эпоксидной грунтовкой.

Чем резать керамогранит?

Для резки керамогранита можно использовать как ручные, так и электрические инструменты.

Ручные инструменты:

плиткорез для плит небольшой толщины;

стеклорез для керамогранита толщиной до 10 мм, срез требует обработки;

лобзик с алмазной пилой - для прямых и криволинейных линий, важна надежная фиксация плиты.

Электрические инструменты:

электрический плиткорез для разных линий и резки материала на тонкие полоски;

болгарка с диском толщиной около 2 мм, для минимизации сколов проводят еще одну линию чуть дальше от разметки и режут по ней.

Какой размер керамогранита самый удобный?

Наиболее удобными являются самые распространенные форматы плиток: 450х450 мм, 600х600 мм. Керамогранит - тяжелый материал, поэтому при работе с крупноформатными плитами требуются силы. Но если есть желание сделать монолитную поверхность - оно того стоит.

В чем разница между лаппатированным и полированным керамогранитом?

Разница между лаппатированным и полированным керамогранитом заключается в технологии обработки его поверхности. Полированный керамогранит получается благодаря полному шлифованию всей поверхности до зеркального блеска. Лаппатированный проходит особую обработку, при которой часть поверхности полируется, а часть остается неполированной, создавая эффект "состаренного" камня. Применение того или иного вида зависит от условий эксплуатации и поставленной цели.

Изначально керамогранит использовался только как напольное покрытие, но сегодня им облицовывают и стены в доме, и фасады. Керамогранит отличается не только долговечностью и прочностью, но и эстетичностью. Разнообразие текстур, цветов и размеров позволяет подобрать идеальный вариант под любую задачу. Правильный выбор и укладка позволят сделать красивую и легкую в уходе поверхность, которая прослужит долгие годы и станет отличным решением для вашего интерьера.