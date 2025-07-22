Россиянка вырастила гигантский овощ размером с ребенка

Жительница Пермского края вырастила на своем огороде гигантский овощ размером с ребенка и показала урожай на фото. Об этом сообщает KP.RU.

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Дачнице из Кунгура Каролине Овчинниковой удалось вырастить кабачок весом 31 килограмм 550 граммов. Таких размеров плод достиг всего за 30 дней.

«По вкусу гигантский кабачок намного вкуснее обычного, мы сняли много маленьких плодов, оладушки из него — это что-то невероятное! Я точно буду сажать его каждый год!» — рассказала россиянка.

По признанию гигантовода, семена она получила от знакомой, установившей в прошлом году рекорд России с кабачком весом почти 51 килограмм. Этот сорт называется Marrow, и он больше похож на тыкву. Овчинникова рассказала, что его плети достигают восьми метров. При этом на них завязывается много плодов, однако, чтобы вырастить гигантский, надо оставить всего один.

«Когда он завязался, я сделала ему лежанку и продолжала закрывать, чтобы палящее солнце не жарило его. Чтобы кабачок хорошо рос, надо было сохранять ему шкурку молодой, а на солнышке кожура у кабачка начинает грубеть», — добавила она.

Также дачница укрывала плод от холодов, ставила дуги и делала дополнительное укрытие, чтобы кабачок лишний раз не намокал.

Ранее в объектив камеры в Пермском крае попал уникальный улов. На реке Каме неизвестный рыбак вытащил из воды настоящего гиганта длиной три метра и весом 95 килограммов.