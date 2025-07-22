Если в стиральной машине неожиданно появилось слишком много пены – не паникуйте. Это может случиться, если вы случайно пересыпали порошок или использовали средство, не подходящее для автоматической стирки. Избыток пены мешает правильной работе техники и может вызвать протечку или сбой цикла.

Первым делом выключите машину. Затем снова включите ее, выберите режим стирки без отжима и нажмите кнопку запуска. Это активирует принудительный слив воды вместе с избыточной пеной. В некоторых случаях процедуру нужно повторить дважды, чтобы полностью избавиться от остатков.

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После этого можно запустить дополнительное полоскание, так вы убедитесь, что в барабане не осталось пены или моющего средства. В будущем старайтесь строго соблюдать дозировку порошка, особенно если стираете небольшое количество белья. Это поможет избежать подобных ситуаций и продлит срок службы вашей техники.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.