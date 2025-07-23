Сколько длится течка у чихуахуа и когда начинается

«Эта миниатюрная порода появилась в Мексике, считается, что она сформировалась без вмешательства человека на основе древних собак течичи, прирученных индейскими племенами. Название дано в честь штата Чиуауа, так как именно на его территории такие питомцы были впервые обнаружены. Они очень популярны в качестве компаньонов», — Светлана Данькова, ветеринарный врач со специализацией в лабораторной диагностике.

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В нашей статье мы рассказываем о том, как проходит течка у чихуахуа, в каком возрасте она начинается, как организовать правильный уход за любимицей в непростой для нее период. Также вы сможете найти основную информацию об особенностях племенного разведения и самых распространенных нарушениях, с которыми можно столкнуться в этот период.

О процессе течки у собак

Такое явление представляет собой один из этапов репродуктивного цикла животных женского пола, связанный с их готовностью к возможному спариванию и вынашиванию потомства. Оно называется эструсом и повторяется у большинства пород дважды в году, исключение составляют примитивные и северные ездовые собаки, у которых перерывы могут длиться до 12 месяцев.

Сама течка обусловлена овуляцией и подготовкой организма к ней – изменением гормонального фона, созреванием яйцеклеток, рядом внешних проявлений, таких как беспокойное поведение и выделения. К моменту завершения цикла все признаки полностью исчезают.

Возраст и особенности первой течки

У маленьких и миниатюрных собак половое созревание чаще всего наступает в 6-8 месяцев, но это может произойти и позже, так как процесс индивидуален у каждой любимицы, его скорость зависит от воздействия множества факторов. Существенное влияние, помимо роста, оказывает наследственность – первая течка у молодых чихуахуа зачастую отмечается в том же возрасте, что и у их предшественниц по женской линии.

Большое значение имеют условия содержания, уход, наличие лишнего веса, хронического стресса, болезней репродуктивной или эндокринной системы.

В отдельных случаях за задержку эструса можно принять его скрытую форму, для которой характерно отсутствие внешних признаков, таких как увеличение наружных половых органов (петли) и выделений. Такое происходит не только в период созревания щенков, но и у взрослых сук. Скрытая форма не опасна и не требует помощи ветеринарного специалиста, но если не знать о ней и не контролировать собаку в это время, то высока вероятность побега и незапланированной беременности.

Иногда наблюдается и расщепленный вариант первой течки, когда все ее симптомы внезапно исчезают, но через несколько дней процесс начинается снова. Также отличительными чертами периода полового созревания считаются смазанность, нечеткость проявлений, слишком короткий или, наоборот, большой срок, и это обычно не признается патологией.

Сколько длится течка у чихуахуа и основные этапы

У маленьких пород она занимает меньший промежуток времени, чем у крупных, потому что некоторые процессы у них в организме идут быстрее.

Все основные фазы должны умещаться в 21-25 суток и следующие этапы:

Проэструс – продолжается от 1 до 10 дней, в это время беременность еще не может наступить, так как репродуктивная система находится в стадии подготовки к возможному спариванию. Происходит созревание яйцеклеток, все более ярко проявляются ключевые признаки половой активности: перемены в поведении, красные на этом этапе выделения, значительное увеличение и отечность петли. Сука активно интересуется кобелями, но отстраняется от них, поскольку еще не готова к спариванию.

Эструс – ключевая часть течки, подходящая для плановой вязки, у чихуахуа начинается овуляция. В эти 6-9 суток собака в наибольшей степени склонна к побегу, потому что под воздействием гормонов полностью сосредоточена на задаче поиска партнера. Она охотно подпускает самцов, зачастую не отзывается на команды хозяина, требует контроля. Выделения становятся прозрачными.

Диэструс – это последняя фаза процесса, в ходе которой исчезают все проявления выраженного полового влечения, вне зависимости от того, была вязка или нет. Организм постепенно возвращается в исходное состояние, как и поведение суки. Некоторое время сохраняется небольшая возможность успешного спаривания, бдительность ослаблять рано.

Анэструс – после завершения предыдущего этапа следует длительный период покоя, самый комфортный как для любимицы, так и для владельца, при котором у нее почти полностью отсутствует интерес к противоположному полу. На 4-9 неделе есть вероятность появления симптомов ложной беременности, наблюдайте за сукой, чтобы не пропустить их начало.

Как часто бывает течка у таких собак, как чихуахуа?

Эта порода принадлежит к числу тех, у которых график эструсов и перерывов между ними считается стандартным, а его изменения могут указывать на возможные заболевания или нарушения. В норме интервал между пиками репродуктивной активности равен 5-7 месяцам. Владельцу необходимо знать, сколько длится течка у чихуахуа, а также отмечать периоды покоя, потому что многие причины ее длительного отсутствия и слишком частого наступления небезопасны для здоровья.

Незначительные отклонения от графика в любую сторону не должны вызывать тревоги, но, если они становятся очевидными – это сигнал о том, что любимице необходима помощь. Чтобы узнать причины сложившейся ситуации, следует обратиться к ветеринарному врачу, который проведет диагностику. Чем скорее это будет сделано, тем меньше окажется риск нежелательного исхода. В некоторых случаях для лечения достаточно нормализовать условия, негативно повлиявшие на суку, но, если этого не сделать, возможны серьезные осложнения.

Основанием для нарушения цикла могут быть заболевания половых органов или эндокринной системы, дисбаланс питательных веществ или ожирение, стресс, например, из-за длительной разлуки с хозяином, неподходящие условия содержания и т.п.

Ключевые правила ухода во время течки

В этот период выделения из наружных половых органов могут оставлять следы на обивке мебели, если любимица привыкла отдыхать вместе с вами, поэтому диваны и кресла лучше застилать чехлами на некоторое время, убирать ковры с пола, а лежанку собаки стирать при появлении на ней пятен. Приемлемый вариант – использование гигиенических трусов для животных. Петлю по мере необходимости обмывают теплой водой, но при отсутствии загрязнений прибегать к такой процедуре не стоит.

На улице нельзя спускать суку с поводка: при течке склонность к побегу у чихуахуа выражена ничуть не меньше, чем у более крупных пород. Они способны найти возможность для этого даже на хорошо огороженной территории. Постарайтесь изменить место и часы прогулок во избежание встреч с другими собаками, не посещайте выставки и дрессировочные площадки.

Типичные нарушения во время эструса у породы

Большинство любимиц не сталкиваются в периоды выраженной половой активности с отклонениями, но они могут появиться у любой собаки, вне зависимости от ее размера и происхождения, поэтому нужно наблюдать за симптомами и принимать необходимые меры безопасности.

Изменившееся поведение

Беспокойство, повышенный интерес к кобелям, стремление убежать во время прогулки – вполне типичные признаки эструса, однако они доставляют дискомфорт, а недостаточный присмотр за сукой может стать причиной незапланированной вязки и беременности. Такая возможность при течке у чихуахуа чуть меньше из-за их маленького размера, чем у более крупных пород, но вполне реальна. Если самец (а это вероятнее всего) окажется крупнее, есть риск, что сука не сможет родить щенков без вмешательства ветеринара из-за их размера и возможных осложнений.

Необычные выделения

На начальной стадии процесса истечения красные, что обусловлено содержанием крови, но малозаметные в первые дни или часы, после становятся довольно обильными. К началу овуляции они светлеют, их количество уменьшается, а к концу течки выделения пропадают совсем. Негативным симптомом является потемнение, помутнение, сильный запах, включения гноя, слишком большой объем. Признак указывает на воспалительные процессы в половых органах, такие как пиометра или вагинит.

Частые позывы к мочеиспусканию

Такое проявление течки у чихуахуа и любой другой породы считается нормой, оно обусловлено изменениями в организме и желанием пометить территорию, чтобы привлечь кобелей. Рекомендуется приучить собаку справлять нужду на пеленку, что поможет избежать дискомфорта из-за этой особенности активной стадии репродуктивного цикла. Если такое поведение сохраняется после завершения метаэструса, следует проконсультироваться с ветеринаром.

Вязка собак и правила племенного разведения

Чтобы выбрать оптимальное время для планового спаривания, следует знать, сколько длится течка у чихуахуа и когда ожидать ее начала. Для этой цели лучше всего подходят лишь несколько дней, у мелких пород это 11, 12 и 13 с момента появления первых симптомов, на остальных этапах вероятность наступления беременности невысока.

Допуск в разведение в России регламентируется положением о племенной работе РКФ, в других странах – нормами национальных кинологических объединений. В общих чертах они схожи. Получать потомство от собаки можно после прохождения необходимых проверок, это не только тестирование состояния здоровья, но и участие в выставках, на которых питомец должен заслужить высокие оценки.

Также детально оговариваются юридические вопросы – права и ответственность заводчика, актировка щенков. Подходящий возраст для вязок у маленьких пород – с 18 месяцев до 8 лет.

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